Jakupčić i Rimac uhićeni zbog gradnje vjetroelektrana kod Knina. Ima još privedenih

Krunoslav Jakupčić, predsjednik uprave Hrvatskih šuma i Josipa Rimac, bivša HDZ-ova gradonačelnica Knina i državna tajnica u Ministarstvu uprave među osobama su koje su jutros uhićene na području Zagreba u policijskoj akciji koja se tiče više djela iz područja gospodarskog kriminala. Osim njih uhićeno je više osoba, a neslužbeno se doznaje da istražitelje zanima projekt izgradnje vjetroelektrana kod Knina, za koji se svojevremeno zalagala Rimac dok je bila gradonačelnica tog grada.

Uhićenja njih dvoje potvrdili su njihovi odvjetnici. Vladimir Terešak, koji zastupa Jakupčića, kazao je da su mu pretraženi dom i polovni prostori te da se Jakupčić sumnjiči za trgovanje utjecajem i zloporabu položaja, dok je Željko Gulišija, naveo da ga je Josipa Rimac nazvala te rekla da je privedena.

- Ne znam zbog čega je uhićena. Samo mi je rekla da je privedena i ja sada iz Splita krećem za Zagreb - kratko je kazao Gulišija.

Među uhićenima je i Ante Sladić, poduzetnik iz Šibenika koji će tijekom dana također biti doveden u Zagreb na ispitivanje. Uhićena je i Nataša Turbić, HDZ-ova načelnica Gračaca. Istragom je obuhvaćena i tvrtka Milenka Bašića. On je poduzetnik iz BiH no za sada nije uhićen jer nije u RH. Njegova se tvrtka bavi obnovljivim izvorima energije.

Uhićen je i Ivan Melvan šef ispostave Hrvatskih šuma u Splitu. Da je uhićen potvrdio je njegov odvjetnik Nedjeljko Ivančević.

- U ovom trenutku ne mogu reći za što se moj klijent sumnjiči. Policija mu je pretražila dom i poslovne prostore. On im je predao dokumentaciju za koju smatra da njemu ide u prilog. Nakon što je pretraga završena, odveden je u PU splitsko dalmatinsku. Od tud će ga odvesti u Zagreb u PNUSKOK na ispitivanje u a zatim u USKOK. Teško mi je reći hoće li to biti tijekom današnjeg dana - kazao je Ivančević. Istragom je obuhvaćeno do sada između 10 i 15 osoba, a N1 navodi da je među uhićenima i Ružica Njavro, tajnica kabineta u Ministarstvu poljoprivrede.

Policija je pretraživala domove, vozila i poslovne prostore osumnjičenika, nakon čega će biti dovedeni u prostorije PNUSKOK-a na ispitivanje, a zatim i u USKOK.

Josipa Rimac svojevremeno je bila na meti USKOK-a zbog poticanja na zloporabu položaja vezano za njezinu obiteljsku kuću u Kninu, a osumnjičeni su bili i njezin suprug Danijel Rimac te Ana Marija Radić, bivša ravnateljica Uprave za područja posebne državne skrbi. No u siječnju 2016. USKOK je obustavio istragu protiv Josipe Rimac i njezinog supruga, dok je Ana Marija Radić optužena te kasnije nepravomoćno osuđena na rad za opće dobro te vraćanje 550.000 kuna.

Istraga protiv supružnika Rimac tada je obustavljena, dok se Ana Marija Radić teretila za zlouporabu položaja jer je od sredine 2008. do kraja 2009. poduzela niz nezakonitih radnji kojima je obitelji Rimac omogućila da, osim stambenog prostora od 126,28 metara kvadratnih, neosnovano stekne vlasništvo nad još dvije etažirane stambene jedinice u istoj zgradi u Kninu. Obitelj Josipe Rimac tako si je pribavila imovinsku korist od 548.653 kuna, za koliko je oštećen proračun.

Kada je istraga protiv nje pokrenuta Josipa Rimac je bila voditeljica tadašnje HDZ-ove izborne kampanje, te se šuškalo da je trebala biti ministrica predstojećoj HDZ-ovoj Vladi, no te se na koncu nije dogodilo. Kada se bura oko njezina stana smirila, imenovana je državnom tajnicom. U međuvremenu, nedavno je Upravni sud zaključio da zbog spornih stambenih kvadrata nije bila u sukobu interesa. Ona te sporne kvadrate nije upisala u imovinsku karticu, odnosno u njoj je prijavila samo obiteljsku kuću, a ne i to da ta kuća ima tri stana.

Takvu nepreciznu prijavu nekretnina , koja nije bila u skladu u skladu s onim što je pisalo u zemljišnim knjigama gdje su dva stana i jedan poslovni prostor u kući u Kninu bili razdvojene cjeline, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ocijenilo je nedopuštenom. Zato je Josipi Rimac izreklo novčanu kaznu od 4000 kuna. Ona se na tu odluku žalila , a Visoki upravni sud tužbu prihvatio, navevši da je inzistiranje Povjerenstva na detaljima nekretnina u vlasništvu obitelji Rimac bio “pretjerani formalizam”. Odluka Povjerenstva zato je pravomoćno poništena. Odlukom suda Povjerenstvo će Josipi Rimac morati pokriti sudske troškove u iznosu od 5000 kuna.