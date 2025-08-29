Jaki pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme: Evo što nam stiže i gdje će prvo krenuti

Vrijeme će danas biti promjenljivo oblačno, a još prijepodne u Dalmaciji uglavnom sunčano. Mjestimice se očekuju kiša ili pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana ponegdje izraženiji. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme te lokalno obilna oborina, osobito na Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, u Gorskoj Hrvatskoj na udare i jak, a poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima prolazno jak i olujan sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura zraka bit će od 26 do 31, na istoku i do 34 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

"U prvom dijelu petka će naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom zahvatiti sjeverni Jadran i Gorsku Hrvatsku. Ponegdje može biti izraženijih pljuskova s obilnom oborinom, a moguće je i olujno nevrijeme", kaže za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a. U Dalmaciji će, dodaje, naoblačenje s kišom i grmljavinom doći sredinom dana i poslijepodne, a jakog i olujnog juga bit će i na krajnjem jugu Hrvatske gdje će naoblačenje i pljuskovi s grmljavinom stići tek kasno poslijepodne i navečer. Sredinom dana i poslijepodne promjena se očekuje i u središnjoj Hrvatskoj, a na istoku Hrvatske poslijepodne i navečer.

Za gotovo cijelu zemlju izdana su upozorenja, osim za područje južne Dalmacije. Narančasti alarm na snazi je za riječku i splitsku regiju zbog grmljavinskog nevremena: "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu."

Žuto upozorenje izdano je za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju. Uz to, za riječku je regiju alarm upaljen i zbog kiše. Za velik dio zemlje i obale, na snazi su i žuti alarmi zbog vjetra.

U unutrašnjosti će u subotu, navodi DHMZ, biti promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. U nedjelju i ponedjeljak većinom djelomice sunčano, ali će još u nedjelju ujutro i prijepodne u Slavoniji ponegdje biti kiše ili ponekog pljuska. Vjetar će uglavnom biti slab. Jutarnja temperatura zraka u manjem padu, dok će danju biti toplo i vrlo toplo.

Na Jadranu u subotu promjenljivo oblačno mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je osobito u Dalmaciji moguće i grmljavinsko nevrijeme. U nedjelju i ponedjeljak barem djelomice sunčano, no u nedjelju ujutro kiše će još biti na jugu te u ponedjeljak krajem dana pak na sjeveru Jadrana. Puhat će većinom umjereno jugo, a u nedjelju prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.

Foto: DHMZ