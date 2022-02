Jaka oluja zahvatila Njemačku: Poplavljena hamburška tržnica, hitne službe imale preko 100 intervencija

Oluja Ylenia jučer je zahvatilo sjever Njemačke, posebice područje Hamburga. Zasad nema ozlijeđenih, no u oluji koja će vjerojatno trajati do četvrtka je dosad nastala veća materijalna šteta.

Vatrogasne postrojbe imale su dosada više od 100 intervencija, a u gradu je poglašeno izvanredno stanje.

Željeznički promet u Donjoj Saskoj zasad je prekinut zbog oštećenih tračnica, a nešto iza ponoći dio autoceste A7 bio je u potpunosti potopljen jer se izlila kanalizacija. Cesta je bila nekoliko centimetara pod vodom, a 16 vatrogasaca sudjelovalo je u akciji ispumpavanja vode, prenosi NDR.

Njemačka meteorološka služba (DWD) izdala je crveni alarm za Hamburg te druge dijelove sjeverne Njemačke, a povremeno će se očekivati orkanski udari vjetra i do 120 km/h.

Ribarska tržnica St. Pauli jutros je bila pod vodom zbog visoke razine mora te olujnog vjetra, a Federalna agencija za pomorstvo te hidrografiju (BSH) upozorilo je kako bi ponovno moglo doći do popčava u četvrtak poslijepodne.

Estofex mit Level 3, sieht man auch nicht so oft.



"A level 3 was issued for N Germany and W Poland mainly for extremely severe wind gusts and tornadoes. A strong #tornado can not be ruled out given large magnitudes of low-level shear."



Ok 🙄#Ylenia #Sturm #Orkan pic.twitter.com/WCVeslWIi9