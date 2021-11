Do 2030. treba zaustaviti zagrijavanje planeta za 0,3 stupnja. A to podrazumijeva redukcije ugljikova dioksida i metana, najsnažnijih stakleničkih plinova koji utječu na zagrijavanje planeta, te zaustavljanje deforestacije. To su obećanja političara dana tijekom UN-ove klimatske konferencije u Glasgowu.