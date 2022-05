Izraelski povjesničar negira Srebrenicu, uveličava Jasenovac, a laže i o holokaustu

U Donjoj Gradini, nekadašnjem dijelu ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, danas u Republici Srpskoj Bosne i Hercegovine, godinama stoje natpisi o broju žrtava tog logora. Najveći natpis govori da je u logoru ubijeno više od 700.000 žrtava, a onda na manjim natpisima stoji da je ubijeno 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Židova, 20.000 djece i 127.000 antifašista.

To je "srpska istina" o Jasenovcu. Ima i onih sa srpske strane koji tumače da se tih 700.000 odnosi samo na ubijene Srbe, a onda uvećavaju još i druge brojke pa tako da je ubijeno 80.000 Roma i 23.000 Židova.

Prije negirao i genocid

Sve je to suvremena znanost demantirala odavno! I onda se u svu tu srpsku propagandu uvukao izraelski povjesničar Gideon Greif. Rekli bi za njega, ništa novo. Iako se Greif specijalizirao za povijest holokausta, posebice za povijest koncentracijskog logora Auschwitz i posebno Sonderkommando u Auschwitzu (o židovskim zatvorenicima koji su bili prisiljeni odlagati tijela u nacističkim logorima smrti), pažnju javnosti izazvao je svojim negiranjem genocida u Srebrenici gdje su u srpnju 1995. snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom ratnog zločinca Ratka Mladića poubijale više od 8000 Bošnjaka.

Njemačka mu je zbog toga odustala dodijeliti odlikovanje za istraživanje o Sonderkommandosima. A sad je javno optužen za iskrivljavanje istine o holokaustu! I to na primjeru Jasenovca, i to baš opet u korist srpske propagandne mašinerije, kao u slučaju Srebrenice. O tome je opširan tekst 11. svibnja objavio izraelski list "Haaretz" iz pera njihova novinara Sama Sokola, i to pod naslovom: "Izraelski povjesničar optužen za negiranje genocida u Srebrenici sada se suočava s optužbama za iskrivljavanje holokausta".

Onda još podnaslov: "Profesor Gideon Greif povećao je broj poginulih u Jasenovcu, hrvatskom logoru smrti tijekom Drugog svjetskog rata, kako bi potaknuo srpski nacionalni narativ; on poriče optužbe". Sokol u tekstu navodi: "Sada se 71-godišnji znanstvenik, koji je ove godine najavio planove za reviziju kontroverznog izvješća o ratnim zločinima koje je kao suautor napisao u ime srpskih nacionalista, ponovno suočava s optužbama da je žrtvovao povijesnu točnost kako bi ojačao nacionalistički narativ.

Navodno je povećao broj poginulih u Jasenovcu, hrvatskom logoru smrti u kojem je, prema podacima Memorijalnog muzeja holokausta Sjedinjenih Država, ustaški režim, saveznik Njemačke, ubio između 77.000 i 99.000 ljudi tijekom holokausta. Kontroverza se odnosi na Greifovu suradnju sa srbijanskom vladom na izradi izložbe, a poslije i knjige o Jasenovcu. Prema Greifu, najmanje 700.000 ljudi umrlo je u logoru, što je brojka koju su suvremeni znanstvenici odbacili i koju su promovirali srpski nacionalisti."

Kriva strana povijesti

I izložba i knjiga uslijedili su nakon niza sporazuma o suradnji koje je uz posredovanje Ministarstva vanjskih poslova Srbije potpisao Greif 2016. i 2017. godine. Rezultat je bila izložba u UN-u o Jasenovcu 2018. godine kojoj je Greif bio kustos i koju je sponzoriralo srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova.

Ubrzo je uslijedila njegova knjiga "Jasenovac: Auschwitz na Balkanu", Greif je napisao da su ustaše nadmašili njemačke naciste u svojoj krvožednosti. U njoj je iznio i procjene da bi broj ubijenih u Jasenovcu, gdje su većina žrtava bili Srbi, mogao biti čak 1,4 milijuna, premašivši time čak i Auschwitz. Rob Rozett Pli, povjesničar izraelskog memorijalnog centra posvećenog žrtvama holokausta Yad Vashem, rekao je Sokolu da je ovu procjenu diskreditirala moderna znanost, te da se Greifova procjena temelji na napuhanim brojkama koje je proizvela komunistička jugoslavenska vlada nakon Drugog svjetskog rata.

Ernest Herzog, direktor operacija Svjetskog židovskog kongresa, vjeruje da Greif samo predstavlja "srpski nacionalistički narativ" i dodaje: "Nije da ja mislim da je nekakav varalica, ali samo mislim da je završio na krivoj strani povijesti što se ovoga tiče". Efraim Zuroff iz Centra Simon Wiesenthal rekao je pak da se "čini jasnim da je dobio nagrade različitih vrsta i možda su ga te nagrade motivirale da proizvodi robu kakvu žele vidjeti ljudi koji su mu dali nagrade". Greif sve optužbe negira.

