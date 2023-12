Izrael vraća 80 tijela u Gazu nakon što je potvrđeno da nisu taoci

GREŠKA VODOVODA

Preminula starica koja je dobila astronomski račun za vodu: Od šoka završila na intenzivnoj, umrla na Badnjak

Umirovljenica je trebala platiti samo 55 eura za razdoblje od kolovoza do listopada, no došlo je do pogreške i 88-godišnjakinji je poslan iznos veći od 15.000 eura.