Izrael srušio sirijski ratni zrakoplov, poginuo pilot

Izrael je srušio sirijski ratni zrakoplov koji je letio iznad južnog dijela Golanske visoravni.

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su kako su ispalili dva Patriot projektila na sirijski Sukhoi koji je bio kilometar i pol unutar njihovog teritorija.

Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles. pic.twitter.com/owL4Pm7zER