Iznenadno preminuo poznati menadžer: Slovio za 'nekadašnjeg kralja peciva'

Tijekom noći u Zagrebu je iznenadno preminuo Ivan Parać, nekadašnji vlasnik pekarskog lanca Pan-peka, prenosi Jutarnji list.

Parać je u krugovima bio poznat i kao ''nekadašnji kralj peciva'', a popularni lanac pekara osnovao je 1992. godine, zajedno s partnerima Vinkom Čilošom i Ivanom Validžićem, nakon dotadašnjeg rada u tvrtki INA-OKI.

Tvrtka koju je osnovao tijekom godina se odlično razvijala, pa je u ožujku 2018. godine s poljskim Enterprise Investorom sklopio ugovor o stjecanju 65 posto udjela u Pan-peku. - Logičan je to slijed razvoja i rasta kompanije. Uvidio sam da je sve veći pritisak velikih igrača iz pekarske industrije na naše tržište te da je samo pitanje dana kad će doći do značajnijeg preslagivanja u pekarskoj branši. Nakon razmatranja nekoliko zanimljivih ponuda te više razgovora i upita za prodaju poslovnih udjela u zadnje dvije godine, shvatili smo da je EI najbolji izbor te da će svojim iskustvom i znanjem ubrzati razvoj kompanije te je dodatno osnažiti - pojašnjavao je u to vrijeme Parać, da bi tri godine kasnije i ostalih 35 posto udjela prodao Poljacima.

