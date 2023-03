'Iznenađen sam buđenjem Zapada, rat će promijeniti cijelu Europu'

Tim Judah jedan je od najboljih ratnih reportera našeg doba. S golemim iskustvom praćenja europskih ratova, što se u jednom trenutku povijesti ovog kontinenta činilo kao prevladani koncept iz prošlosti, Judah je za ugledne britanske medije pratio raspad bivše Jugoslavije u ratu i krvi, u postdaytonskom miru ostao glavni Economistov čovjek za Balkan i "jugosferu" (njegova kovanica), potom pratio ratne sukobe na istoku Ukrajine od 2014. (iz tog razdoblja je i njegova knjiga "In Wartime: Stories from Ukraine"), da bi se na početku ruske invazije na Ukrajinu ponovo našao u toj zemlji. U proteklih nešto više od godinu dana za britanski tjednik Economist i američki dvotjednik New York Review of Books šalje važne priče i reportaže iz ruskog rata u Ukrajini.