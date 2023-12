Iznadprosječno topli blagdanski dani: Provjerite prognozu za Badnjak i Božić

Vrijeme će danas biti promjenjivo oblačno, a duž obale pretežno sunčano. Krajem dana na sjevernom Jadranu očekuje se više oblaka pa lokalno na Kvarneru može pasti slaba kiša, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar će biti slab, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj umjeren jugozapadni, navečer na udare i jak. Na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 8 do 13, duž obale i na otocima od 13 do 18 °C. U Badnjoj noći na kopnu između 3 i 8, na Jadranu od 9 do 13 °C.

Žuto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno, izdano je zbog vjetra za gospićku regiju. Tamo su, kako navodi DHMZ, mogući ponegdje jaki i olujni udari jugozapadnog vjetra.

"Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju.

Sutra, na Božić, u većem će dijelu zemlje biti djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će oblačnije uz malu vjerojatnost za mjestimičnu kišu, ponajprije na Kvarneru. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća magla.

Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, u gorju s jakim udarima, a na moru će puhati većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 4 do 9, duž obale od 8 do 12, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 17 °C.

Produljeni blagdanski vikend obilježit će iznadprosječna toplina, a prema blagdanu sv. Stjepana kiša je sve vjerojatnija, osobito na Jadranu i područjima uz njega. U nastavku posljednjeg ovogodišnjeg tjedna, navodi HRT, vrijeme će biti još nestabilnije, uz još izraženiju južinu te povremenu mjestimičnu kišu i u sjevernijim krajevima.

"I sljedeće dane obilježit će iznadprosječna toplina uz povremeno umjeren jugozapadni vjetar. U kopnenom području će uz promjenjivu naoblaku više oblaka biti u gorju, ali uz samo malu vjerojatnost za malo kiše, dok je veća vjerojatnost za nju u unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu promjenjiva naoblaka uz povremeno malo kiše, ponajprije na blagdan svetog Stjepana. Uz slab vjetar bit će i dalje razmjerno toplo za doba godine", prognozirala je Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing.

Da će iznadprosječno toplo vrijeme nastaviti, potvrdio je u studiju Večernjeg TV-a i meteorolog Zoran Vakula. Minusi će, kako je istaknuo, biti rijetki, a većinom će čak i izostati.

"Vjerojatnost za snježne pahuljice vrlo je mala. Možda ovim sjeverozapadnim vjetrovima dođe u Podravinu i Slavoniju malo, ali zanemarivo", kazao je Vakula. Također, istaknuo je kako se produženi vikend ne očekuju jaki vjetrovi ili oluje.

