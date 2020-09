Izetbegović kritizirao Milanovića i Plenkovića zbog dolaska Dodika u Zagreb: Ne poštuju BiH i hijerarhiju

Dogovora, ali ni pregovora o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine neće biti sve dok se ne provedu rezultati izbora iz 2018., najavio je u srijedu u Sarajevu predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović.

On i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović su, sukladno ranijim najavama, trebali otvoriti međustranačke pregovore o izmjenama izbornog zakonodavstva. To su najavili još u lipnju, kada su dogovorili izmjene izbornih pravla za Mostar, no Izetbegović je u srijedu kazao kako od toga nema ništa sve dok Čović ne pristane na uspostavu nove vlade Federacije BiH.

Sadašnja enitetska vlada, izabrana još prije šest godina, u protekle je dvije godine u tehničkom mandatu jer HDZ BiH ne želi sudjelovati u imenovanju nove sve dok se ne izmijeni Izborni zakon na način koji će, po interpretaciji te stranke, jamčiti autentično predstavljanje naroda, posebice u Predsjedništvu BiH i u Domu naroda državnog parlamenta.

Izetbegović je novinarima kazao kako Čović na tome i dalje inzistira, no SDA na to ne želi pristati jer ovakav zahtjev vidi kao "teror manjine nad većinom".

"SDA će inzistirati na dosljednoj primjeni Ustava BiH. Domovi naroda ne mogu imati istu ulogu i snagu kao zastupnički domovi. Narodi u BiH imaju pravo biti zastupljeni. Imaju pravo štititi vitalni nacionalni interes i to je sve", kazao je Izetbegović.

Naznačio je kako novih pregovora SDA i HDZ BiH uskoro neće biti, odnosno kako će u najvećoj bošnjačkoj stranci sačekati ishod lokalnih izbora, najavljenih za 15. studenog, te posebnih izbora za Mostar, koji su zakazani za 20. prosinca.

"Bolje je sve odložiti dok se ne završe lokalni izbori. Čemu izmjene Izbornog zakona, ako se neće implementirati rezultati izbora", kazao je Izetbegović.

Kritizirao je i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenovića zbog odluke da se u Zagrebu sastanu s članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom.

"To je potvrda priča o nekoj novoj suradnji Hrvata i Srba, zaobilazeći Bošnjake, ne poštujući BiH i hijerarhiju. Vidjet ćemo zaključke i hoće li oni demantirati i relativizirati nešto od ovoga što sam rekao", kazao je Izetbegović.

Dodao je ipak kako ga je Milanović zvao telefonom u utorak i najavio susret s Dodikom prenijeviši kako je nužno razgovarati i tako naći rješenja.

"Milanović me pozvao da dođem u Zagreb, kao i Plenković. Vidjet ćemo kakve će biti poruke danas, pa ću odlučiti hoću li ići", kazao je Izetbegović.

Vođa bosanskih Srba Milorad Dodik stiže u Zagreb kao predstavnik srpskog naroda, a ne kao član kolektivnog predsjedništva BiH, objavio je u srijedu ured hrvatskog predsjednika. Izvor iz ureda kazao je da su dva glavna cilja stabilnost susjedne države i zaštita prava Hrvata te da su hrvatskoj strani sugovornici svi o kojima ovisi dogovor, a da i "Dodik nekoga predstavlja".