Tomaševićev protukandidat odvjetnik Zaninović: 'Ako pobijedim, sjedit ću na tri stolice'

Politička platforma Možemo u subotu 18. ožujka održava unutarstranačke izbore i bira novo vodstvo, a s obzirom na pristigle kandidature, čini se da će Sandra Benčić i Tomislav Tomašević i službeno postati vodeći dvojac te političke opcije. Naime, za dvoje koordinatora stranke, koliko ih Možemo bira, a što je i ključna funkcija u toj stranci, pandan predsjedniku stranke u drugim političkim opcijama, pristigle su samo tri kandidature, među kojima i one saborske zastupnice Sandre Benčić i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.

Kako u Možemo imaju žensku kvotu, jasno je da će Benčić svoj mandat ponoviti jer je jedina žena koja se kandidirala za koordinatoricu, dok će Tomašević svoj morati izboriti iduće subote u konkurenciji s javnosti nepoznatim odvjetnikom Veliborom Zaninovićem. Što se čini jednostavnim zadatkom za Tomaševića. Odigraju li se izbori u Možemo u iduću subotu doista tako, onda će i dvoje najjačih i najprepoznatljivijih lica u Možemo i službeno postati ključni ljudi te platforme.

Stigla konkurencija

Dosadašnji koordinator stranke Teodor Celakoski, kojeg se smatra i jednim od kreatora platforme, na ovim unutarstranačkim izborima odlučio se ipak povući u drugi plan te je kandidat za člana Upravnog odbora stranke. Riječ je o tijelu u koje se bira sedam članova, a među kandidaturama koje su pristigle je i ono neformalne političke ideologinje Možemo i zamjenice gradonačelnika Zagreba Danijele Dolenec. U Upravni odbor žele i saborski zastupnici Možemo Jelena Miloš, Damir Bakić i Urša Raukar-Gamulin, kandidatkinja Možemo za gradonačelnicu Pule Dušica Radojčić...

Stranka će na unutarstranačkim izborima u subotu uz koordinatore i članove Upravnog odbora izabrati i trideset novih članova stranačkog Vijeća. Inače, zanimljivo je da se kandidat za koordinatora stranke Velimir Zaninović kandidirao i za Upravni odbor i za stranačko Vijeće, a u javnost je procurila i njegova neobična kandidatura s biografijom u kojoj, između ostalog, stoji da je Zaninović diplomirani pravnik i da do ožujka 2021. nije bio član ni jedne stranke. U biografiji je opisao i svoj dosadašnji angažman u platformi Možemo.

"Opće je poznato da sam hiperaktivan do te mjere da me treba obuzdavati na sastancima. Ne propuštam ni jedan sastanak i maksimalno koristim vrijeme koje mi je dopušteno. To znači svaka tri mjeseca po tri minute. Ja bih želio mnogo više, ali mi ne daju. Da ne bi bilo zabune, riječ je o političkom angažmanu, a ne o seksu", napisao je Zaninović. Kandidaturu za koordinatora cinično je nazvao i prilikom koja se ne propušta jer se izborom za koordinatora, kazao je, postaje automatski i član Upravnog odbora i Vijeća. Zaninovć je za N1 potvrdio da je kandidatura koja je objavljena na društvenim mrežama autentična.

Foto: Privatna fotografija

Rasplet izbora u Možemo s posebnim se zanimanjem prati u najjačoj oporbenoj stranci SDP-u, s obzirom na to da je predsjednik te stranke Peđa Grbin od svojih stranačkih tijela dobio mandat za početak pregovora s Možemo, ali i drugim srodnim strankama, o potencijalnoj predizbornoj koaliciji za buduće parlamentarne izbore. Realno, dok god izbori u Možemo službeno ne završe, Grbin i nema jasnog sugovornika o mogućoj suradnji. Nakon iduće subote to će se promijeniti, a kako se neslužbeno čuje, u vrhu SDP-a nadaju se da će sugovornici biti upravo Benčić i Tomašević. Isti izvori kažu da su se dvije stranke i dogovorile da stanu na loptu što se tiče dogovora o koaliciji dok Možemo ne završi svoj izborni proces.

Zatvoreno za javnost

– Sada se to mijenja i optimisti smo da će dogovor o zajedničkom izlasku na izbore biti dovršen ako ne u travnju, onda sigurno do kraja svibnja – kaže jedan član vodstva SDP-a.

Kako su nam prije objasnili u Možemo, svi kandidati koji su se kandidirali na unutarstranačkim izborima do iduće će subote imati priliku predstaviti se članstvu, a kandidati za koordinatore svoje kandidature predstavit će i na samoj izbornoj skupštini, koja će biti zatvorena za javnost, kao i glasanje. Platforma Možemo je na izbornu konvenciju pozvala i svoje koalicijske partnere poput Nove ljevice, Srđ je naš, ali i SDP-a iz kojeg im dolazi predsjednik stranke Grbin. Stižu i gosti iz inozemstva - Luka Mesec, predsjednik Slovenske ljevice i potpredsjednik slovenske vlade, te Thomas Waitz, supredsjedatelj stranke Zeleni i član EU parlamenta.

