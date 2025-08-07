Naši Portali
U TREĆEM POKUŠAJU

Izbjegnuti ponovljeni izbori u Rijeci: Čija ruka je bila presudna za imenovanje Kurelića predsjednikom Vijeća

storyeditor/2025-08-07/PXL_070825_136460654-1.jpg
Nel Pavletić/Pixsell
Autor
Iva Boban Valečić
07.08.2025.
u 18:21

Protiv Kurelićeva imenovanja glasalo je devet vijećnika, dok su oni iz HDZ-a napustili vijećnicu.

U trećem i posljednjem pokušaju konstituirano je Gradsko vijeće Rijeke, čime su izbjegnuti ponovljeni izbori u ovom gradu, koji su se činili prilično izvjesnim scenarijem, kada je i Stefan Mataja Mafrici, treći vijećnik s liste bivšeg gradonačelnika Marka Filipovića, Večernjaku otkrio kako će, za razliku od prva dva pokušaja, ovoga puta podržati konstituiranje. Njegova ruka bila je i presudna 16. za imenovanje Roberta Kurelića iz Akcije mladih predsjednikom Vijeća, a promjenu stava obrazložio je potrebom da se pod svaku cijenu izbjegnu izbori, s njima i višemjesečna blokada gradskih financija koja bi, uvjeren je Mafrici, u pitanje dovela i projekte o kojima ovise osjetljive skupine u obrazovanju i socijali.

Odbili pruženu ruku HDZ-a

Protiv Kurelićeva imenovanja glasalo je devet vijećnika, dok su oni iz HDZ-a napustili vijećnicu, ne propuštajući pritom prigodu da "podbodu" gradonačelnicu Ivu Rinčić, koja je pred izbore najavljivala promjenu, da bi se na kraju u okupljanju većine oslonila na kadar bivšeg gradonačelnika. – Gradonačelnica je pobijedila najavljujući promjene, ali sada imamo koaliciju s bivšim gradonačelnikom. To je sve suprotno, očekivali smo promjene, a dobili smo koaliciju sa strankom koju su građani htjeli maknuti s vlasti – prenio je Novi list izjavu HDZ-ova Alena Ružića. Ružić je tome dodao kako inače podržava i cijeni gradonačelnicu, ali kako je razočaran njezinim načinom komunikacije, otkrivajući kako je HDZ dan prije sjednice do kasno u noć čekao odgovor gradonačelnice na ono što joj je HDZ nudio u pregovorima oko sklapanja većine.

I predsjednik riječkog HDZ-a Josip Ostrogović obrazložio je da su HDZ-ovi vijećnici konstituirajuću sjednicu napustili zato što je koalicija oko Akcije mladih odbila ruku suradnje koju je, kaže, HDZ nudio bez ikakvih ultimatuma. – Oslonili su se na vijećnike s liste bivšega gradonačelnika, a to nije put prema ozbiljnom upravljanju gradom, nego je riječ o političkom eksperimentu. Ne podržavamo ono što ne zadovoljava osnovne kriterije političke ozbiljnosti – rekao je Ostrogović napuštajući vijećnicu. Gradonačelnica Iva Rinčić je, pak, na kraju sjednice priznala da su pregovori o većini "mogli biti bolji i transparentniji". – No, oni nisu bili ni na koji način vođeni osobnim interesima nego isključivo boljitkom grada Rijeke – rekla je gradonačelnica, obećavajući da će poboljšati komunikaciju oko novih projekata.

Nema bjanko podrške

A kad je riječ o čvrstoći nove minimalne većine u Gradskom vijeću u koju sumnja Ostrogović, bivši gradonačelnik Filipović Novom je listu potvrdio da su vijećnici s njegove liste ruke za konstituiranje dali uz njegov blagoslov. – Odgovorno je političko ponašanje omogućiti konstituiranje Gradskog vijeća. Nije bilo drugog prijedloga kada je riječ o izboru predsjednika Gradskog vijeća pa smo odlučili djelovati konstruktivno – rekao je Filipović, uz napomenu kako to ne znači da će nova vlast imati bjanko podršku njegove liste.

