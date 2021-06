Iz Slovenije dolazio u Hrvatsku pa po istarskim kampovima krao bicikle s kojima bi onda prešao granicu

Za 10 krađa sumnjiči se 23-godišnji državljanin Slovenije, a supočinitelj u jednoj od tih krađa mu je bio i 55-godišnji sunarodnjak. Istarska policija do njih je došla istražujući krađe bicikla iz kampova na području zapadne Istre. Malo pomalo, došli su do 23-godišnjeg Slovenca kojeg se sumnjiči da je tijekom ove i prošle godine iz Slovenije dolazio u Hrvatsku u više navrata te je iz kampova otuđivao bicikle.

Zatim je s ukradenim biciklima napuštao zemlju. Učinio je to, većinom, i prije nego što su vlasnici shvatili da su ostali bez bicikla te prijavili krađu policiji. I to je tako išlo do 25. lipnja kada je 23-godišnjak oko 22 sata došao na granični prijelaz Kaštel. Bio je u društvu s 55-godišnjakom, a granični policajci su u BMW-u slovenskih tablica uočili dva bicikla za koja muškarci nisu imali nikakav dokaz o vlasništvu. Utvrđeno je kako su bicikle otuđili nešto ranije u kampu u Vrsaru, čime su 56-godišnjeg austrijskog državljanina oštetili za više tisuća kuna.

Osim ove krađe, policija sumnjiči 23-godišnjaka da je u ovoj godini počinio još pet krađa, od čega tri na porečkom području te po jednu na umaškom i pulskom području. Od 10. da 17. lipnja osumnjičeni je u dva kampa u Tar-Vabrigi otuđio tri bicikla, čime je 67-godišnjeg njemačkog državljanina, 55-godišnjeg austrijskog državljanina i 57-godišnjeg njemačkog državljanina oštetio za više desetaka tisuća kuna. U prvom slučaju 23-godišnjak je jednostavno sjeo na bicikl i s njime se udaljio iz kampa.

Sumnja se i da je na pulskom području 16. lipnja otuđio bicikl iz kampa i time oštetio 49-godišnjeg češkog državljanina za više tisuća kuna, dok je 23. lipnja “preselio” u Umag te je i tamo otuđio bicikl 40-godišnjeg Čeha, vrijedan više tisuća kuna.

Nadalje, 23-godišnjak se sumnjiči da je lani počinio četiri krađe na porečkom području pa je tako od 24. lipnja do 15. kolovoza u dva navrata otuđio bicikle iz istog kampa u Vrsaru, čime je dvojicu 60-godišnjih njemačkih državljanina oštetio za nekoliko desetaka tisuća kuna. U istom razdoblju otuđio je i bicikl 43-godišnjem austrijskom državljaninu u kampu u Funtani, vrijedan više tisuća kuna te dva bicikla iz kampa u Tar-Vabrigi, čime je 48-godišnjeg poljskog državljanina oštetio za nekoliko desetaka tisuća kuna.

Nakon što su uhićeni na graničnom prijelazu 23-godišnjak i 55-godišnjak su odvedeni an ispitivanje, a sumnja se da 23-godišnjak stoji iza još nekih krađa.