Todorić: Ramljakova prezentacija od 20. prosinca je dokaz kriminala!

Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić tvrdi da je povjerenik za Agrokor Ante Ramljak 20. prosinca dokazao kriminal.

On tvrdi da su se za puno blaže prijestupe od Ramljakovih dobivale sudske prijave.

Objavu na blogu prenosimo u cijelosti:

Nakon što sam jučer iznio činjenice o tome kako je premijer Plenković svojim državničkim potezima oštetio domaće i strane investitore u Hrvatskoj i kakvi su rezultati njegove prve godine na vlasti, danas ću najzornije prikazati kako u urušavanju hrvatskog gospodarstva izravno sudjeluje čovjek koji ga je, eto, po dekretu gospodina Plenkovića, trebao spasiti od mene. Bez obzira što sam desetljećima gradio to isto gospodarstvo, stvarao mu i jačao preduvjete za ravnopravnu utakmicu s najjačom konkurencijom iz razvijenijih europskih i svjetskih ekonomija, što sam stvorio kompanije koje su mogle biti listane na svjetskim burzama, Ramljak ih je „spasio“ od nas koji smo ih izgradili i dali im krila. „Spasio“ je Ramljak i Zagrebačku burzu i Crobex, „spasio“ je institucionalne i male investitore, „spasio“ je i mirovine o kojima skrbe i mirovinski fondovi. „ Spasio“ ih je na način zbog kojeg bi u svakoj demokratskoj zemlji bio osuđen na dugogodišnju kaznu. I svoje je spasonosne ideje izrekao javno, pred kamerama.

Naime, prezentacija posebnog povjerenika Ante Ramljaka 20. prosinca nije samo skandalozna, protuzakonita i kriminalna, već je i sama po sebi dokaz toga kriminala jer je izrečena pred javnošću. Riječi čovjeka koji je pisao Lex Agrokor, a danas ga provodi, potvrđuju da je sve što su Vlada i svi Agrokorovi dionici dobili Lexom - isključivo pogodovanje osobnim interesima kroz sve vidljivija kriminalna djela. A Ramljak, koji bi trebao štititi Agrokorove vrijednosti, javno ih uništava.

„Nažalost, ulaganje u dionice i trgovanje na burzi vrlo je rizičan posao. Prema ovoj strukturi nagodbe, dioničari Leda i svih drugih kompanija iz sustava Agrokor, ovim gube u potpunosti vrijednost svojih dionica“ izjava je izvanrednog povjerenika Agrokora Ante Ramljaka zbog koje je većini malih dioničara pao mrak na oči. I gostujući u emisiji RTL Direkt u listopadu Ramljak je rekao još jednu „spasonosnu“ izjavu - 'Morat ćemo otpisati 70 posto dugova, a nagodba će uspjeti 100 posto'. Posljedica njegovih izjava je da su dionice Agrokor grupe pale na rekordno niske razine te su praktički obezvrijeđene a to je otvorilo prostor špekulantima koji su u kratkom roku na račun malih dioničara pet puta zaradili.

Za puno blaže prijestupe od ovoga, a ne za ovakvo neviđeno javno istupanje Ramljaka, epilog može biti samo sudska osuda. A takvih je primjera napretek. Tako je Sean Stewart, koji je radio u JPMorgan Chase & Co, a osudila ga je američka sutkinja Taylor nazvavši u presudi odavanje informacija „ nečuvenim“ . No, Hrvatska je zemlja u kojoj su požari „atraktivni i interesantni“, a za Ramljaka i njegove kriminalne radnje premijer kaže „ ne vjerujem da je to nešto tako dramatično“. Drugi primjer američkog biznismena Gupte, bivšeg partnera u McKinseyu, koji je također zbog trgovanja povlaštenim informacijama i manipulaciju tržištem kapitala osuđen je na kaznu zatvora. Trgovanje povlaštenim informacijama sankcionira se u svim zemljama svijeta jer je to izravna prijetnja stabilnosti svakoga gospodarstva. U Hrvatskoj to nije tako, u Hrvatskoj se samo donese Lex Plenković i interesne grupe javno čine što ih je volja. No, ne zadugo.

