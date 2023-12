ISW iznio dokaz da se Rusija priprema za novi veliki rat? 'Putin to mjesto vidi kao prostor za vojni odgovor'

Ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio je Finskoj i NATO savezu te se priprema za "budući veliki rat", tvrdi Institut za proučavanje rata (ISW). Prema izvješćima, ruski je predsjednik prijetio u izjavi koja je očito imala za cilj odbaciti zabrinutosti da Moskva predstavlja rizik za NATO.

Putin je prijetnje iznio u nedjelju, tijekom intervjua za ruski državni TV kanal Rossiya 1. ISW tvrdi da je Putin pokušao opovrgnuti upozorenje američkog predsjednika Joea Bidena da će Rusija napasti zemlju članicu NATO-a ako pobijedi u ratu u Ukrajini. Međutim, svoje je komentare popratio optužbom da su zemlje NATO-a stvorile sukob između Rusije i Finske i "uvukle" Finsku u Savez, piše Sky News.

- Putin je izjavio da će biti problema s Finskom i da je pridruživanje Finske NATO-u potaknulo ruske dužnosnike da počnu formirati Leningradski vojni okrug (LVO) i koncentrirati vojne jedinice u sjeverozapadnom dijelu Rusije - navodi se u izvješću. ISW dalje objašnjava da Rusija trenutno reorganizira Zapadni vojni okrug (ZVO) kako bi ponovno formirala LVO i Moskovski vojni okrug (MVO).

Dodaju da su to potezi koji pokazuju dugoročno restrukturiranje u smjeru povećanih napora koji bi trebali Rusiju pripremiti na potencijalni budući širi sukob protiv NATO-a.

- Zapadni vojni okrug odgovoran je za rusku granicu uz NATO članice Litvu, Latviju i Estoniju, ali i Finsku, no pažnja tamošnjih vojnih dužnosnika uglavnom je posvećena sukobu u Ukrajini, koja je pretrpjela znatne gubitke. Lenjingradski vojni okrug, koji će pod kontrolom imati područja uz granicu s Finskom, Švedskom i Arktikom, ukazuje na to da Putin to područje vidi kao mjesto za vojni odgovor na probleme s trenutačnim i budućim NATO članicama u Skandinaviji - stoji u analizi Instituta za istraživanje rata.

