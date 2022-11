Isti obrazac za još veću tragediju: Između Hrvatske devedesetih i današnje Ukrajine nije sve isto, ali nije ni toliko različito

Hrvatska ne mora dokazivati ni sebi ni drugima kakvu je agresiju proživjela da bi pravdala solidarnost s Ukrajinom koja se nalazi u sličnoj pogibelji; to može biti razlog više za hrvatsko zbližavanje s napadnutim narodom. Ne bi se Hrvatska mogla drukčije postaviti da je do države došla lakšim putem; postoji neki viši ili visoki red po kojem se države u ovakvim (ne)prilikama svrstavaju na stranu žrtve.



Razlozi mogu biti moralne koliko i političke prirode; stati uz slabijeg, sa znanjem da je u pravu, spada u obvezu svake države koja drži do sebe, do svojih načela i interesa. S te je strane suvišno tražiti posebne razloge što se Hrvatska svrstala uz Ukrajinu; nije mogla stati uz agresora.