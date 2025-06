Ispuhali se prosvjedi, a nijedan problem nije riješen: Vučić se ponaša kao da je pobjednik, ali...

30, May, 2025, Belgrade -A large protest called "Everyone on the streets" began in Belgrade at 5 p.m., which is actually just an introduction to the protests that will be held in 32 cities in Serbia on Sunday. Photo: F.S./ATAImages 30, maj, 2025, Beograd - U Beogradu je u 17 sati poceo veliki protest pod nazivom "Svi na ulice", sto je zapravo samo uvod u proteste koji ce u nedelju biti odrzani u 32 grada u Srbiji. Photo: F.S./ATAImages Photo: F.S./ATAImages/PIXSELL

Foto: F.S./ATAImages