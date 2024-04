Ispovijest Dankinih roditelja: 'I dalje postoji taj jedan tračak nade da će nam se vratiti živa'

Majka i otac djevojčice Danke Ilić (2), Ivana i Miloš, prvi su puta zajedno progovorili o kobnom 26. ožujku, danu kada je njihova kći nestala u mjestu Bansko Polje. Majka, koja se nada da je njihovo dijete još uvijek živo, kaže: "Što mislite kako je nama? Kako je našim dušama i srcima? Kako nam je bez djeteta? Kako nam je kada nas sit pita gdje mu je seka".

Na pitanje što je istina o nestanku njihove kćeri Danke, oboje su rekli "Sve je laž". Otac je potom dodao: "Osim da je za njom tragalo mnogo ljudi", navodi Mondo.rs.

"Mi ne prihvaćamo kada nam izjavljuju saučešće, zamolimo ih da to ne rade jer i dalje nismo vidjeli kći. I dalje postoji taj jedan tračak nade da će nam se vratiti živa", kazala je majka te pojasnila kako je Danku i sina odvela na igranje na mjesto gdje je odrasla i odakle ima lijepe uspomene.

"Strašno je što me netko sumnjiči samo zato što sam djecu odvela na mjesto koje je toliko bitno za mene", rekla je te kazala kako je djevojčica nestala dok je ona otišla do auta po vodu. Otac je u to vrijeme bio na poslu.

"Bio sam na terenu kada me Ivana pozvala. Vrištala je na telefon koliko je plakala", opisao je te kazao kako je s kolegom odmah krenuo prema obitelji. Stigao je, kako kaže, prije policije koju je njegova supruga odmah pozvala. Putem je vidio dvojicu muškaraca osumnjičenih za ubojstvo njegove kćeri.

"Kada sam ulazio u Banjsko Polje ja sam vidio ta dva čovjeka u autu. Nisam ja vozio, moj kolega je stao ispred njih i pitali smo: 'Jeste li vidjeli jedno malo dijete?'. Oni su hladnokrvno rekli: 'Ne'", kazao je otac. Ubrzo nakon toga pokrenuta je velika potraga za dvogodišnjakinjom.

Majka je navela kako je njezina agonija počela od trenutka kada je Danka nestala iz dvorišta. Također, ističe kako je pogađaju komentari na društvenim mrežama te glasine koje se šire.