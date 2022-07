Isplati li se s plina prebaciti grijanje na drva ili na struju? Stručnjaci upozoravaju zašto to može biti skuplje

Iako smo usred ljeta, doba odmora i opuštanja kada bismo se trebali rasteretiti od napora, radnih obaveza i raznih briga, ovo ljeto mnogima neće protjecati u takvom bezbrižnom duhu. Možda si odlazak na ljetovanje još uvijek možemo priuštiti, iako teško, možda smo se te razonode morali odreći, no od jeseni i zime svi strepimo. A to nam izaziva nemir, pa i strah. Među građanima gotovo da nema nikoga koga već tjednima ne more pitanja o tome što nas čeka, kako ćemo preživjeti jesen i zimu, hoćemo li izdržati, čega ćemo se još morati odreći, ima li kraja tim prijetećim najavama poskupljenja i raznih nestašica... Poskupljenja su već sada takva da uništavaju svaku pomisao na pristojan, spokojan i dostojanstven život. I moguća nestašica plina već sada izaziva jezu i ledi krv u žilama. I zato nimalo ne čudi što novi ministar financija Marko Primorac najavljuje da se radi na još jednom paketu pomoći najugroženijim građanima, no problem je što taj broj najugroženijih građana nezaustavljivo raste. I zato smo svi prisiljeni razmišljati i domišljati se odgovoru na ono najteže pitanje, a mogli bismo ga proglasiti i pitanjem od milijun kuna ili odskora od milijun eura – kako, gdje i na čemu uštedjeti?

Kaže se da je čovjeku barem malo lakše kada vidi da iste probleme imaju i drugi, da u muci nije sam. Ako to nekoga može utješiti, onda valja navesti da strepnju od onoga što nam donose jesen i zima proživljavaju i građani drugih zemalja. Stoga, zadržimo li se na tlu Europe i zemalja Europske unije, nije na odmet spomenuti da i Europska komisija zbog mogućeg potpunog prekida opskrbe ruskim plinom nalaže hitnu štednju pa će idućih dana od svih zemalja Europske unije zatražiti da se smanji grijanje i hlađenje u svim javnim zgradama i uredima koji bi se grijati trebali na najviše 19 stupnjeva, a hladiti na temperaturi ne nižoj od 25 stupnjeva. Poziva se i građane da ove zime smanje grijanje za jedan Celzijev stupanj, a stručnjaci navode da to račune za za grijanje zgrada može smanjiti za oko 10%. Građane se potiče i na prelazak na alternativne izvore energije, čime se također mogu postići znatne uštede.

A što kažu naši stručnjaci?