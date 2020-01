Iranski zapovjednik preuzeo odgovornost za pad aviona: 'Radije bih umro nego izazvao nesreću'

Zapovjednik zrakoplovnih snaga Čuvara revolucije preuzeo je "punu odgovornost" za rušenje ukrajinskog aviona objasnivši da je vojnik avion zamijenio za krstareću raketu, javljaju u subotu agencije i prenose reakcije na priznanje iranske krivnje za tragediju.

"Preuzimam potpunu odgovornost" za ovu katastrofu, rekao je brigadni general Amirali Hadžizadeh u izjavi koju je prenijela televizija. "Radije bih umro nego izazvao takvu nesreću", dodao je.

Pošto je prethodno odbijao optužbe da su upravo iranske snage odgovorne za tragediju u vrijeme napetosti nakon iranskih raketnih napada na američke ciljeve u Iraku, Iran je rano u subotu objavio da je bez namjere, ljudskom pogreškom, srušio u srijedu ukrajinski zrakoplov u kojem je poginulo 176 ljudi.

Vojnik je greškom pomislio da je zrakoplov "krstareća raketu" i imao je "10 sekundi" da odluči, izjavo je general Hadžizadeh.

Iranski predsjednik Hasan Rouhani izrazio je "duboku" tugu zbog pada putničkog ukrajinskog zrakoplova kazavši da je to "velika tragedija i neoprostiva greška".

"Interna istraga oružanih snaga zaključila je nažalost da su projektili greškom ispaljeni izazvali rušenje ukrajinskog zrakoplova i smrt 176 nedužnih ljudi", napisao je i dodao "istrage se nastavljaju radi identifikacije i izvođenja odgovornih pred sud".

I oružane snage Islamske Republike poručile su narodu Irana da će "odgovorni" za tragediju Boeinga 737 biti "odmah" izvedeni pred vojni sud te prenijele narodu uvjeravanja da "takve pogreške više neće biti moguće" u sklopu temeljnih reforma oružanih snaga.

U zrakoplovu je bila ukrajinska posada, a većinu putnika činili su Iranci te državljani Kanade koja je zajedno sa Sjedinjenim Državama okrivila Iran za nesreću i odmah ocijenila da je rušenje po svoj prilici izazvao slučajno.

Iranski šef diplomacije Mohamad Džavad Zarif naveo je na Twitteru da je istraga u sklopu oružanih snaga pokazala da je pad ukrajinskog Boinga 737-800 rezultat "ljudske pogreške u trenutku krize izazvane američkim avanturizmom koji je doveo do katastrofe".

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔