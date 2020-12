Institut IGH najpovoljniji - projektirat će čvor Brijesta na Pelješcu

Institut IGH projektirat će čvor Brijesta na Pelješcu. Preko tog će čvora Pelješki most biti spojen na postojeće pelješke ceste do završetka radova na pristupnim cestama mostu.

Hrvatske ceste provele su javno nadmetanje za izradu glavnog projekta s provedbom upravnog postupka ishođenja građevinske dozvole za čvor Brijesta, procijenjene vrijednosti 900.000 kuna bez PDV-a.

Pristigle su tri ponude, Trafficon je ponudio da će taj posao obaviti za 764.000 kuna, a zajednica ponuditelja Mobilita Evolva i Radionice mostova za 838.00 kuna. No Institut IGH bio je daleko najjeftiniji s ponudom od 556.654 kune pa je on ovih dana i odabran kao ekonomski najpovoljniji za taj posao. Oni koji nisu odabrani sad imaju pravo na tu odluku podnijeti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Prema projektnom zadatku, na dijelu trase mosta kopno – Pelješac s pristupnim cestama na D8 i D414 od 6,3 kilometra do 7,2 kilometra planira se gradnja priključka naselju Brijesta tipa „dijamant“. Gradnjom čvora omogućit će se i skraćenje puta postojećom cestom L69089 prema državnoj cesti D414 u smjeru unutrašnjosti Pelješca, prema Janjini, Trpnju, Orebiću i Korčuli.

Gradnja čvora Brijesta inače nije bila predviđena sada, nego u dogledno vrijeme u sklopu projekta boljeg povezivanja unutrašnjosti Pelješca i Korčule, no sad se ide u njegovu gradnju jer će Pelješki most biti završen prije pristupnih cesta pa će promet preko njega biti pušten čim bude dovršen, i to preko čvora Brijest