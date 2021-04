Incident u Beogradu: Skinuta hrvatska državna zastava sa zgrade rezidencije

U srijedu, oko 4 ujutro, nepoznati počinitelj skinuo je hrvatsku državnu zastavu s rezidencije u Beogradu. Prema riječima veleposlanika Hrvatske u Srbiji Hidajeta Biščevića zastava nije skinuta slučajno, odnosno nije prošla nikakva skupina huligana koja se vraćala s piva i popela se na pet-šest metara visoku terasu. Kazao je i kako se ozbiljnost toga incidenta sastoji u tome što on reflektira jedan dio atmosfere koja se nastavlja hraniti govorom mržnje, radikalizmom, prihvaćanjem nasilja kao prihvatljive norme.

- Iskreno želim vjerovati da su to individualni postupci, ali čak i takvi oni odražavaju dio atmosfere u ovdašnjem javnom prostoru, možda po diplomatskim normama to ne bih smio govoriti, ali govorim to u najboljoj namjeri, rekao je Biščević.

Dodao je kako „mi govorimo o zastavi, ali zapravo govorimo u Srbiji, i o tome kako se društvo želi ovdje razvijati“.

- U tom smislu, iskreno sam zahvalan MUP-u Srbije na izvanredno brzoj ili vrlo jasno formuliranoj reakciji, zahvalan sam policajcima koji su došli pred rezidenciju, gotovo da je njima bilo nelagodno što se to dogodilo. Ozbiljnost ovog incidenta se sastoji u tome što on reflektira jedan dio atmosfere koja se nastavlja hraniti govorom mržnje, radikalizmom, prihvaćanjem nasilja kao prihvatljive norme. U posljednje vrijeme imali smo prijetnje rukovodstvu Hrvatskog narodnog vijeća u Subotici, sad ova zastava, rekao je Biščević.

Povodom ovoga incidenta oglasilo se i Ministarstvo vanjskih poslova Srbije koje je najoštrije osudilo skidanje hrvatske državne zastave.

- Jedan nepromišljen i izolirani akt neće baciti sjenu na napore da se odnosi Srbije i Hrvatske postave na nove osnove kako bi se u budućnosti neometano razvijali u duhu uzajamnog povjerenja i suradnje, stoji u priopćenju ministarstva.