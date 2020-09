Ilegalni tulumi diljem Zagreba: Neki se 'sakrivaju' ispod crnih zastora, a druge pak čuvaju zaštitari

Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite zbog koronavirusa promijenile su svaki aspekt života, a u to zasigurno spada i noćni život. No, čini se da ni pandemija ne može zaustaviti one željne tuluma.

U Zagrebu i dalje ima mjesta gdje se održavaju ilegalni afteri, a neke od njih posjetili su ovog vikenda novinari 24sata. Neki od njih rade pod okriljem mraka i tajne, dok drugi ni ne sakrivaju što rade.

Jedna od metoda koju neki od njih koriste je načelno "rupa u zakonu". Prema njoj restorani zbog turista mogu raditi do dva ujutro, međutim u subotu je zamijećeno kako u takvim mjestima turista baš ni nema, već su odreda samo domaći. Neki pak ne mogu koristiti tu izliku, no to ih ne spriječava u produljenju radnog vremena. Ne očekujte da ćete dobiti račun, ali u jednom od kafića rečeno je da mogu dobiti jedan od starijih računa iz kutije kraj kase.

VIDEO: Capak najavio nove kriterije za testiranje na koronavirus, ali i za izolaciju.

Kako je ipak pandemija i to što čine je ilegalno, mjesta na kojima odvijaju pokušavaju se sakriti barem malo od zainteresirane javnosti ili barem nadležnih službi. Jedan od zagrebačkih kafića koji je žario i palio ovog vikenda polijepio je velike crne zastore na izlog, dok drugi pak koriste usluge zaštitara kako bi spriječili nepoželjne.

Tuluma očito ima po gradu, jer očito oni koji želi partijati pronaći će mjesto koje im odgovara. Kad ih nije već spriječila pandemija koronavirusa, teško da će bilo koja odluka.