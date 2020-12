Ilegalce šest sati bez zraka i vode vozio u teretnom prostoru, pa ranjen dok je bježao policiji

Albanski državljanin (43) optužen je za krijumčarenje ljudi i prisilu prema službenoj osobi, a optužnicu je protiv njega podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu.

Tereti ga se da je 14. rujna oko 6 sati u teretni prostor kombija, koji kako kaže tužiteljstvo, nije namijenjen ni prilagođen prijevozu osoba smjestio ilegalce. Riječ je o prostoru koji nema prozorska stakla koja bi propuštala svjetlo, niti ventilacijske otvore koji bi osigurali dovoljan dotok svježeg zraka, a niti sjedala i sigurnosne pojaseve za putnike. U taj je prostor 43-godišnjak smjestio više državljana Eritreje i Tunisa koji nisu imali važeće putne isprave.

Tereti ga se da je potom navedene osobe, bez zaustavljanja te bez vode i hrane šest sati prevozio teritorijem Republike Hrvatske prema Bujama gdje ih je namjeravao iskrcati blizu granice sa Slovenijom kako bi ilegalci nezakonito pješke prešle granicu. Za to je unaprijed primio 7.300 kuna. No, uočili su ga policajci koji su ga zaustavili. No on je pokušao pobjeći i to tako da je vratima kombija udario jednog policajca, a drugog je odgurnuo.

Jedan je policajac ispalio u zrak dva hica. To su čuli drugi policajci koji su pohitali u pomoć kolegama. Uslijedila je potjera za bjeguncem, a dok su 43-godišnjak hvatali po neravnom terenu, jedan je policajac pao pri čemu je njegov pištolj nehotično opalio, a ispaljeni metak je 43-godišnjak pogodio u lijevu lopaticu.