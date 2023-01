I danas će padati snijeg, u novom tjednu stiže promjena vremena

Prema prognozi DHMZ-a danas će biti pretežno oblačno, povremeno slab snijeg, češći u gorskim predjelima, nošen jakom burom ujutro ponegdje i podno Velebita. Na Jadranu promjenjivo oblačno, na sjeveru uz česta sunčana razdoblja, u Dalmaciji moguće i malo kiše, glavninom na otocima i prema otvorenom moru. Vjetar u unutrašnjosti slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare ponegdje i olujna, podno Velebita olujna s orkanskim udarima. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od 0 do 3 °C. Na Jadranu dnevna od oko 6 na sjeveru do 12 °C na jugu.

"Željni promjene vremena i u većini unutrašnjosti barem malo vedrine, na Jadranu slabije bure - do kraja tjedna ostat će razočarani. Na kopnu ostaje oblačno uz povremene mjestimične oborine - većinom pahulje, koje će uglavnom u gorju malo podebljati snježni pokrivač. Na promjenjivo oblačnom i većinom suhom Jadranu nastavit će "gospodariti" bura. I naravno, remetiti planove onih u prometu. U novom je tjednu gotovo sigurno i "novo" vrijeme - diljem Hrvatske barem malo vidljivo sunce i nebeska vedrina, u većini unutrašnjosti nakon čak 2 tjedna. Pritom sa sunčanim satima stiže porast dnevne temperature zraka, ali i češći i zamjetniji noćni i jutarnji "minusi", koji su mogući i mjestimice uz more, i koji kao da žele barem malo ublažiti do sada veliko odstupanje od prosječne najviše i osobito najniže dnevne temperature zraka, zbog koje je ovaj siječanj blizu rekordno toplog", piše meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Sljedećih dana u većini unutrašnjosti blagi porast dnevne temperature zraka, posebice od ponedjeljka, kada je vrlo velika vjerojatnost barem djelomičnog razvedravanja. No, slijedi i pad noćne i jutarnje temperature, pa će posvuda biti minusa i smrzavanja, ponegdje i poledice, magle.mI na Jadranu hladnije noći i jutra, uz sve slabiju i rjeđu buru, ali do nedjelje prijepodne još valja računati na često barem olujne udare pa se, unatoč djelomice sunčanom vremenu, dnevna temperatura zraka uglavnom neće znatnije mijenjati do ponedjeljka.

