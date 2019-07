Hunt: Mogu postati premijer u fotofinišu, Boris ima slab karakter

Britanski su konzervativci suočeni s jednostavnim izborom: za novog predsjednika stranke, koji će odmah preuzeti i čelno mjesto vlade, biraju između bivšeg ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona (55) te trenutačnog obnašatelja te funkcije Jeremyja Hunta (52). Njih su dvojica jučer održala prvu televizijsku debatu uživo, na televiziji ITV.

Ovaj je broj zaključen nekoliko sati uoči njezina početka, ali bilo je poznato da je Hunt znatno entuzijastičniji zbog njezina održavanja. Boris, kako Johnsona zovu svi Britanci, još je uvijek favorit te torijevci vjeruju da on jedini može vratiti birače razočarane što stranka još nije izvukla zemlju iz Europske unije. Zbog toga je Hunt posljednjih dana morao dokazivati da je bolji kandidat od Johnsona te da Britanci mogu računati na njegovu odmjerenost i pristojnost, ukratko bolji karakter, što je Johnsonova Ahilova peta.

“Imamo zadnju šansu”

Članovi Konzervativne stranke, njih 160 tisuća, biraju od subote novog predsjednika stranke i vlade, i to poštanskim glasovanjem. Ono traje do 22. srpnja, a dan kasnije objavit će se rezultati.

Hunt i njegovi suradnici debatu su shvaćali kao posljednji vlak kojim on može stići svog konkurenta.

– Imamo zadnju šansu, i to tako da u umove članova stranke posijemo sjeme sumnje prema Borisu. To je jedini način kako ga Jeremy može stići, a čak bi i tada bilo teško – prenosi riječi Huntova saveznika britanski tabloid Sun.

No Hunt je istom listu rekao da vjeruje da još uvijek može stići Johnsona te da ankete skrivaju pravo stanje stvari. Isto je tako dodao da će prozvati Johnsona za izbjegavanje izravne debate, a da je na sinoćnju pristao tek nakon što su brojni članovi stranke već glasali. Johnsona se od početka kampanje za novog premijera proziva zbog izbjegavanja svih vrsta sučeljavanja, što je on odabrao zato što je od početka u utrku ušao kao veliki favorit pa je imao osjećaj da u raspravama može samo izgubiti. Početak kampanje obilježila je Johnsonova svađa s partnericom, zbog čega je u njihov stan pozvana i policija, pa je Hunt prozivao Johnsona i zbog toga što odbija odgovoriti na pitanja o incidentu.

Glavna je tema kampanje Brexit, a vjeruje se da zbog nje Johnson i jest u vodstvu. Johnson se od početka kampanje za referendum zalagao za izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU, a Hunt je glasao za ostanak, no nakon što su Britanci na referendumu izglasali Brexit, i on je prešao na tu poziciju.

Obojica se zalažu za to da izlazak iz EU bez postignutog sporazuma s Bruxellesom ostane na stolu, no obojica tvrde da žele postići dogovor o izlasku. Razlika je u tomu što Johnson obećava da će 31. listopada, datuma koji je za Brexit ispregovarala još uvijek službena premijerka Theresa May, zemlja istupiti iz EU, s dogovorom ili bez njega. Hunt pak govori da bi se taj rok, kad bi to bilo potrebno, mogao još produljiti, a datum pomaknuti u budućnost.

No, dok je Johnson dobio uvjerljiviju podršku konzervativnih parlamentaraca u prvim fazama glasanja za novog premijera u lipnju, u Huntov su kut stala dvojica bivših lidera torijevaca: John Major i William Hague. Drugospomenuti je istaknuo da se ne smije podcijeniti šteta koja bi nastala od izlaska zemlje iz EU bez sporazuma.

Obrana od ekstremne ljevice

No, osim Brexita, druga je velika tema koja okupira rasprave o novom lideru konzervativaca tko od njih dvojice ima veće šanse pobijediti Laburističku stranku i njezina lidera s krajnje ljevice Jeremyja Corbyna. Laburista se u ovom trenutku plaše brojni dobrostojeći Britanci jer je sasvim jasno najavio radikalne promjene ekonomije i veće poreze.

– Corbyn bi bio politička katastrofa za ovu zemlju, a iznad svega ekonomska katastrofa. Ne možemo ga pustiti nigdje blizu vlasti – rekao je Johnson prije nekoliko dana o lideru opozicije. Corbyn je jučer, nakon mjeseci nećkanja, rekao da Laburistička stranka podržava raspisivanje novog referenduma te bi laburisti u tomu slučaju podržali ostanak u Uniji.

Istraživanje koje su provele konzervativne novine Daily Telegraph pokazalo je jučer da bi Johnsonova pobjeda bila bolja za stranku na općim izborima, da se oni održavaju u ovom trenutku. S njim kao šefom konzervativci bi osvojili 345 mandata, laburisti 207, a stranka Brexit nula. Kad bi Hunt postao šef stranke, pobijedili bi laburisti, ali bez većine. Johnsonova je privlačnost desnici zato trenutačno njegov najveći adut.