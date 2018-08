HTZ: U tijeku promocija posezone na 11 svjetskih tržišta

Hrvatska turistička zajednica na jedanaest ključnih svjetskih tržišta poput Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Francuske, Italije, Norveške, Češke ili Španjolske provodi kampanje za posezonu. Kampanje na portalima, displejima, društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter te YouTube kanalima traju do kraja rujna ove godine, a fokusirane su na oglašavanje i promoviranje nautičkog i kulturnog turizma, eno gastronomije i aktivnog odmora kroz avanturistički, sportski i cikloturizam.

„Iako smo u samom srcu turističke godine koja ostvaruje planirano dobre rezultate fokusirani smo na post sezonu od koje puno očekujemo posebice u segmentu nautičkog turizma u kojem u nautičkom charteru u dosadašnjem dijelu turističke godine ostvarujemo poraste od 9% u odnosu na isto razdoblje lani“, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, nadodavši kako je riječ o proizvodu koji ima strateški značaj za produljenje sezone.

Nastavlja se i promocija Hrvatske kroz naše proslavljene nogometaše gdje se Vatreni povezuju s njihovim rodnim gradovima. Vizualno i komunikacijski povezani su Slavonski Brod i Marijo Mandžukić, Donji Miholjac i Domagoj Vida, Zadar i Luka Modrić, Omiš i Ivan Perišić, Imotski i Ante Rebić, Karlovac i Dejan Lovren, itd. i to kroz inačicu slogana „Croatia, Full of excellent players“. Kampanju posezone prati i jesenska verzija Croatia Feeds kampanje kroz naslov „Take a Tour of Champions in the Tiny Country Which Dared to Dream“ odnosno „Krenite na turneju prvaka u malenoj državi koja se usudila sanjati”.

“Vjerujemo u daljnje jačanje rujna tijekom kojeg su vremenski uvjeti u Hrvatskoj još uvijek vrlo povoljni, a turisti mogu doživjeti Hrvatsku i hrvatsku turističku ponudu u nešto mirnijem okruženju nego tijekom glavne ljetne sezone te listopada koji je turistima diljem svijeta sve dostupniji sa značajnim brojem aviolinija koje su aktivne do kraja listopada“, smatra Staničić.

Jedan od vizuala koji se koristi u promociji kulturnog turizma je Nikola Tesla, odnosno njegov Memorijalni centar u rodnim Smiljanima i to kroz naslov „This Place is Electrifying!“, aktivni i ciklo turizam promovira se kroz Pag i naslov „You've Tried Moon-Walking But Have You Tried Moon-Cycling?“ dok se vrhunska hrvatska gastronomija, između ostalog, promovira sa „This meet is so delicious because it's made by the wind“.