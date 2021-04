Htio očev novac pa ga izbo nožem. Otac mu danima umirao u kući, a sin pokušao ubiti i sebe

Bojan V. (39) sumnjiči se za teško ubojstvo svog teško pokretnog oca Radovana V. (74) zbog čega je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku protiv njega pokrenulo istragu.

Sumnja se da se točno neutvrđenog dana, između 29. ožujka i 10. travnja 2021., u stanu na katu obiteljske kuće u Osijeku, prvo posvađao sa slabo pokretnim i bolesnim 74-godišnjim ocem. A potom je uzeo nož i zadao mu je više reznih i ubodnih rana uslijed kojih je došlo do iskrvarenja i smrti. No Radovan V. nije odmah umro, već se sumnja da je umro najkasnije do 10. travnja. Motiv okrutnog ubojstva bilo je koristoljublje jer se Bojan V. htio domoći očeva novca, pa je, kako se sumnja koristio očevu bankovnu karticu i pripadajući pin kako bi s očeva računa uzeo i za sebe zadržao oko 6000 kuna te stvari vrijedne najmanje 722 kune.

Inače, što se dogodilo u toj kući otkrilo se nakon 10-ak dana kada je na vrata kuće oca i sina pokucala susjeda pošto danima nije mogla stupiti u kontakt s Radovanom V. Trebala mu je donijeti novac za režije, a kako nije mogla ući u kući niti je on odgovarao, pozvala je policiju. Nakon toga policajci su u kući našli mrtvog Radovana B., ali i ozlijeđenog Bojana V., koji se, kako se sumnja, pokušao ubiti. On je prevezen u osječku bolnicu, gdje mu je ukazana pomoć, prije no što je i službeno uhićen i osumnjičen.

Inače, susjedima je danima prije no što je otkrivena istina iz kuće strave, govorio da mu je otac u bolnici. Jedna od susjeda mu je povjeravala pa je htjela posjetiti Radovana V. , no kada je nazvala bolnicu, doznala je da on nije ondje. Bojan V. je inače radio u Njemačkoj, od kud se vratio prije godinu dana te je od tada stanovao s ocem. Sada je osumnjičen da ga je ubio, a tužiteljstvo je od suca istrage Županijskog suda u Osijeku tražilo da ga se pritvori zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

VIDEO Nesreća u Zagrebu: Majstora prignječilo dizalo, došao u Finu kako bi otklonio kvar