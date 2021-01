Hrvoje Krešić iz Washingtona: 'Prolazim pored dva tenka, traže me putovnicu'

U Washingtonu je održana malo drugačija inauguracija. Joe Biden je malo prije 18 sati proglašen novim američkim predsjednikom.

No, umjesto velike parade i više desetaka tisuća građana koji obično dođu na inauguraciju ovoga puta održana je skromna proslava, a u gradu je bilo puno više policije i pripadnika nacionalne garde nego građana i uzvanika.

Kakvo je ozračje u Washingtonu javlja nam nam reporter N1 televizije Hrvoje Krešić, koji se javio uživo za Večernji list:

"U odnosu na bilo koju drugu inauguraciju ova je sasvim sigurno otužna. Prvi je razlog pandemija koronavirusa zbog čega je u startu planirana manje ambiciozna inauguracija. Danas su senatori i kongresnici smjeli dovesti samo jednog gosta dok su prije mogli koga god su htjeli. Bilo je i nešto veleposlanika i bivši predsjednici, ali sve skupa bilo je dosta malo ljudi. Prije se na inauguracijama znalo okupiti i po 100.000 ljudi. To je inače pučko veselje u Americi, a ne samo politički spektakl. Ništa od toga nije bilo danas.", komentirao je Krešić.

Istaknuo je veliko osiguranje koje se nalazi u glavnom gradu Amerike koje je više podsjećalo na bojno polje:

"Vojna vozila su bila na svakom punktu, helikopteri oblijeću. To je i dodatno zakompliciralo život u Washingtonu. Kad sam stigao u Washington trebalo mi je dugo da se probijem do hotela, trebalo mi je 45 minuta, a inače se dođe u 7-8 minuta. Pritom je, neću reći smiješno, ali onako kad vidite dva tenka, dva humweeija, vojnike s pancirkama... Zaustavi vas kontrola, traže vas putovnicu. To izgleda strašno, ali zapravo se čovjek nema čega bojati ako se ne dogodi neki incident. A nije se dogodio."

Amerika je jako podijeljena pa i Bidenovu inauguraciju različito doživljavaju, ovisno koga pitate, kaže Krešić.

"Čini mi se da su u Americi htjeli, a i dobili su nekoga tko može pokazati određenu dozu empatije nakon što je tako puno ljudi preminulo od koronavirusa. Biden je kroz život pretrpio puno tragedija. Sve to je od Joe Bidena napravilo osobu koja zna poštivati tuđu patnju. A te patnje je dosta u Americi u ovom trenutku. Pogođeno je i gospodarstvo. Mnogi su ostali bez posla" ocijenio je Krešić.