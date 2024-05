VIDEO Kruže snimke slavlja zbog smrti Raisija: Kćeri ubijene Iranke proslavile uz pjesmu 'Helikopter' iz BiH

Čini se kako Iranci diljem svijeta slave smrt svog predsjednika Ebrahima Raisija koji je ovog vikenda, zajedno s ministrom vanjskih poslova, poginuo u nesreći helikoptera u iranskom planinskom području Istočni Azerbajdžan. Više snimaka objavljeno je na društvenim mrežama, a među njima je isplivala i snimka sestara Mine Majidi, 62-godišnje Iranke koja je poginula nakon protuvladinih prosvjeda u Iranu 2022.

Podsjetimo, Majidi je bila jedna od žena koje su izašle na ulice nakon slučaja smrti 22-godišnje Mahse Amini za koju su građani optužili da je zaslužna iranska vlast. Majidi je bila ubijena na ulicama Kermanshaha, a njena kćer kasnije je kazala kako su njenu majku propucali sa 167 metaka. Iza sebe je ostavila dvije kćeri koje su ovog ponedjeljka simbolično ''proslavile'' smrt Raisija.

I am so happy to see smiles on your faces. This is how the daughters of Minoo Majidi, who was killed by the Iranian regime during the Woman, Life, Freedom uprising, reacted to the news of Ebrahim Raisi’s helicopter crash.

✌️✌️

pic.twitter.com/ypJiIzxD5S — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) May 19, 2024

Naime, na Twitteru je objavljena snimka kćeri Mahse i Roye kako nazdravljaju pićem uz pjesmu ''Helikopter'' bosanskog izvođača Fazlije. Komentari su većinom podržali djevojke.

Uz to, objavljene su i snimke iz Londona gdje na ulicama Iranci uz zastave slave i puštaju glazbu. Navodno se smrt predsjednika slavial čak i u Teheranu, a objavljene su i snimke navodnog vatrometa koji se puštao, no te snimke nisu provjerene.

The once untouchable tyrant meets a fate he often dealt to others.

Iranians celebrate the death of Ebrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran, killed in a helicopter crash. Often referred to as the “Butcher of Tehran,” Raisi was a ruthless figure synonymous with… pic.twitter.com/BqxBfzwhJU — Dr. Nina Ansary (@drninaansary) May 20, 2024

Uz to, navodno su se i u Tel Avivu u Izraelu dijelile besplatne baklave. Međutim, vrijedi spomenuti kako neki novinari spominju kako se osjeti napetost u Teheranu te da slavlja zbog smrti predsjednika nema.

This morning Iranians in London seem very happy. https://t.co/bN82BLLUdx pic.twitter.com/iD3r2OqS2d — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 20, 2024

Olupina helikoptera koji se srušio prevozeći Raisija i ministra vanjskih poslova Hoseina Amir-Abdolahiana pronađena je rano u ponedjeljak nakon potrage po nevremenu. Raisijevu smrt je potvrdio potpredsjednik Mohsen Mansuri u priopćenju objavljenom na društvenim mrežama i na televiziji.

Državna televizija je objavila da snimke s mjesta događaja koje prikazuju helikopter koji se sudario s vrhom planine, no nema službenih informacija o uzroku pada. Državna novinska agencija IRNA je rekla da je Raisi letio helikopterom Bell 212 američke proizvodnje.

>> VIDEO Dron pronašao helikopter iranskog predsjednika