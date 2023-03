Hrvatski sustavi za razminiranje koriste se u Ukrajini: Dnevno mogu očistiti četiri do pet tisuća kvadrata

Olesandar Prokudin, šef hersonske oblasti, objavio je na svom Twitteru zahvalu Hrvatskoj, posebno tvrtki DOK-ING, obzirom da koriste strojeve za uništavanje mina koje je za njih proizvela ova hrvatske tvrtka. - Herson i okolica pretvoreni su u minsko polje. Uklanjanje je zahtjevno, a ovim strojevima iz Hrvatske bitno ubrzavamo posao. Ovo su jedni od najboljih robotičkih sustava u svijetu i dnevno mogu očistiti područje od četiri do pet tisuća kvadrata. Hvala vam na pomoći - objavio je šef hersonske oblasti, Olesandar Prokudin uz fotografije na kojima se vidi robotski sustav za razminiranje kojeg je proizvedla hrvatska firma DOK-ING za Ukrajinu. Riječ je o donaciji koja dolazi iz Amerike, a primopredaja dva robotska sustava bila je u veljači u Zagrebu. Od tada, ovi su roboti na terenu, svakodnevno čiste Herson i okolicu od velikog broja mina i svakako će spasiti živote u ovom opasnom poslu razminiravanja s kojim Hrvatska, nažalost, ima dobra iskustva.

Kako je rečeno i na primipredaji u Zgarebu u veljači, za Ukrajinu se izrađuje još šest ovakvih robotskih sustava za razminiranje, a povratna informacja koju su iz Ukrajine objavili o radu stroja, svakako je veliak pohvala proizvođačima. - DOK-ING je pionir u proizvodnji robotskih i autonomnih sustava i opreme za posebne namjene. Tvrtka već više od 31 godine sa svojim inovacijama i novim tehnologijama spašava ljudske živote u opasnim okruženjima diljem svijeta. Tvrtka je prisutna u 40 zemalja svijeta, a svjetski najpoznatiji stroj za razminiranje MV-4 koji danas drži dominaciju s 80 posto globalnog tržišnog udjela je, zajedno sa strojem MV-10, isporučen Ukrajini – kazali su nam danas iz tvrtke DOK-ING.

– U ovim tamnim i teškim trenucima kada čak nemamo niti struje, mi zaista možemo vidjeti tko su naši istinski prijatelji i ovom prilikom zahvaljujemo DOK-ING-u. Ovi robotski strojevi zaista spašavaju ljuske živote zahvaljujući daljinskom upravljanju te mnogim multi-funkcionalnostima te ne moramo koristiti svoje ruke u opasnim područjima – kazala je Alina Kozlova, predstavnica The State Emergency Service of Ukraine (SESU) još u Zagrebu na primopredaji, a sada, mjesec dana nakon toga, njene su se riječi dokazale i na terenu.

Tada je istaknuto da je to tek početak suradnje Hrvatske i Ukrajine na poslu razminiravanja koje u punom obimu tek čeka zemlju zahvaćenu ratom. Neven Karas, kordinator za poslove civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite tada je izjavio da je Hrvatska, nažalost, imala slično iskustvo kao Ukrajina. – Zbog toga smo stekli bogato iskustvo u protuminskom djelovanju. Kao što je na zadnjem sastanku s predsjednikom Zelenskim premijer Plenković istaknuo, sklopit će se i sporazum o suradnji u području protuminskog djelovanja između Ukrajine i Hrvatske, a jedan od najvažnijih segmenata te suradnje i pomoći je upravo isporuka naše opreme i strojeva za humanitarno djelovanje. Mi smo više puta istaknuli da imamo bogato iskustvo, imamo znanje te imamo resurse. Ono što mi je drago da su i naši prijatelji iz Ukrajine prepoznali kvalitetu robotskih sustava za humanitarno razminiranje koje proizvodi DOK-ING i ovom prilikom zahvaljujem i tvrtki DOK-ING i predstavniku američkog donatora koji su to prepoznali i smatramo da je to jedan od najkonkretnijih i najbržih vidova kojim se može pružiti pomoć u tom humanitarnom djelu. I ovom prilikom zahvaljujem tvrtki DOK-ING koja je imala i još uvijek ima veliku ulogu u razminiranju područja Republike Hrvatske, a kao što vidimo imat će, vjerujem, značajnu ulogu i u razminiranju Ukrajine – kazao je Neven Karas.

