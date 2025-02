Hrvatski amaterski sportski klubovi – simbol hrvatskog identiteta u svijetu

Hrvatski amaterski sportski klubovi jedni su od najprepoznatljivijih simbola hrvatskog identiteta u iseljeništvu. Diljem svijeta trenutačno djeluje više od 150 hrvatskih nogometnih klubova, a većina njih s ponosom nosi ime Croatia. To ime simbolizira hrvatsku zajednicu, tradiciju i sportski duh, čineći ga ne samo oznakom kluba, već i očuvanjem hrvatskog kulturnog naslijeđa.

Zahvaljujući svojoj predanosti, organizaciji i ljubavi prema sportu, hrvatski klubovi postali su važan dio lokalnih zajednica, okupljajući Hrvate svih generacija. Njihov rad i uspjesi ne samo da promiču sport, već i jačaju veze između hrvatskih iseljenika i njihove domovine.

Kategorija "Najpopularnija amaterska sportska momčad" dio je 19. po redu izbora Večernjeg lista i Fenix-magazina najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu, u kojem se natječu kandidati iz područja sporta, glazbe, glume i spektakla za prestižnu domovinsku nagradu.

Za svoje favorite u prvom krugu do 10. veljače možete glasovati na linku OVDJE

Croatia Oslo, Norveška

Hrvatski nogometni klub Croatia Oslo, osnovan 1973. godine, najstarije je hrvatsko društvo u Norveškoj i važno mjesto okupljanja Hrvata svih generacija. Kroz desetljeća klub je postao simbol zajedništva promicanja hrvatske kulture, identiteta i sportskih vrijednosti u Norveškoj. U 2024. godini, klub je ostvario značajne sportske uspjehe, zauzevši 3. mjesto u natjecateljskoj ligi, čime je potvrdio svoju konkurentnost na sportskom planu. Jedna od članica kluba, Leah Kerepčić Henden, nastupila je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju do 19 godina, ponosno predstavljajući hrvatsku zajednicu Norveške na međunarodnoj sceni. Klub je također aktivno podržavao hrvatski sport na međunarodnom nivou.

U Stavangeru je organizirana podrška ženskoj A-reprezentaciji Hrvatske u nogometu, koja je ostvarila povijesni uspjeh nastupajući protiv Norveške u kvalifikacijama za najviši rang Lige nacija. U Trondheimu je, u sklopu rukometne Lige prvaka, organizirano navijanje i druženje s članovima RK Zagreba, što je bio važan trenutak za promociju hrvatskog rukometa u Norveškoj. Također je pružena podrška muškoj rukometnoj reprezentaciji Hrvatske, koja je u Oslu odigrala pripremni turnir za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine te finala SP 2025. godine protiv Danske. Mladi sportaši kluba nastupili su na nogometnom turniru Velebit Cup u švedskom Geteborgu, čime je klub dodatno povezan s hrvatskim zajednicama diljem Europe.

Također, klub je sudjelovao u Kulturnom danu organiziranom od strane katoličke biskupije u Oslu, gdje su najmlađi nogometaši osvojili turnir. U suradnji s Hrvatskom dopunskom nastavom, organizirani su sportski dani za djecu u Oslu i Trondheimu, kao i tradicionalni sportski susret za djecu hrvatskog podrijetla pred Uskrs pod nazivom „Zeko“. Ovi uspjesi dokaz su da Croatia Oslo ne samo da doprinosi sportskom životu, već i aktivno čuva i promiče hrvatsku tradiciju, kulturu i identitet među mladima u Norveškoj.

Croatia Stuttgart

Croatia Stuttgart je sportski klub s dugogodišnjom tradicijom, koji već desetljećima djeluje u glavnom gradu Baden-Württemberga. Ove godine s ponosom predstavlju rezultate postignute marljivim radom, odricanjem, redovitim treninzima, velikodušnom potporom sponzora te snažnom motivacijom aktivnih i pasivnih članova kluba. Croatia Stuttgart e.V. osnovana je 1971. godine, a od 2023. do danas broj članova kluba porastao je s 320 na impresivnih 830, što predstavlja rast od oko 160 posto. Ovaj iznimni priljev novih članova svjedoči o prepoznatljivosti rada i želji da zajedno grade "brand" Croatia Stuttgart, čiji dio žele biti svi članovi. Pod okriljem Croatia Stuttgart djeluje pet odjela: nogomet, košarka, rukomet, futsal i tenis.

Od 2024. godine, nakon kupnje klupske kuće i nogometnog terena, osnovan je i omladinski pogon u nogometu, koji obuhvaća sve dobne skupine djece (A-D Jugend i Bambini). Vjeruju da je ulaganje u mlade talente ključno za budući uspjeh kluba. Time su stvorili poticajno okruženje za razvoj mladih sportaša, što je dobilo priznanje i od lokalne zajednice. Nogometaši prve momčadi ostvarili su izvanredan uspjeh u 2024. godini, vrativši se u Bezirksligu nakon uspješne sezone. Trenutno se nalaze na solidnom 4. mjestu. Košarkaški odjel, Croatia Hawks, djeluje u tri grupe, a od 2017. godine ima šest gotovo uzastopnih uspona na ljestvici. Prva momčad trenutno nastupa u regionalnoj ligi (5. liga u Njemačkoj).

U suradnji s Caritasom, kroz projekt "Jastrebovi", sportski podupiru 20 socijalno ugrožene djece, čime doprinose i društvenoj odgovornosti. Rukometaši Croatia Lynx od 2023. godine ruše sve rekorde. Trenutno su na prvom mjestu u 3. Bezirksklasse, bez izgubljene utakmice od osnutka. Momčad čine i bivši profesionalni rukometaši te reprezentativci, što obećava sjajne rezultate i u budućnosti. Za sezonu 2025/2026 planiraju formirati drugu momčad i žensku rukometnu ekipu, čime žele još više proširiti sportski utjecaj. Nakon 52 godine djelovanja, konačno su ostvarili san o vlastitim klupskim prostorijama i nogometnom igralištu. Ovaj projekt, vrijedan 800.000 eura, ostvaren je uz potporu grada Stuttgarta, WLSB-a, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH te vjernih sponzora i članova.

FC Croatia München (Frauen)

Ženska nogometna ekipa, kao dio obitelji FC Croatia München e.V., osnovana je prije nešto manje od godinu dana, ali je već u samom startu pokazala nevjerojatan potencijal i privukla veliki interes hrvatskih žena iz Münchena. Taj interes kontinuirano raste, a ekipa postaje sve jača i organiziranija. Trenutno u klubu aktivno djeluje tridesetak djevojaka i žena u dobnom rasponu od 14 do 45 godina. Njihovi motivi su raznovrsni: ljubav prema nogometu, timski rad, druženje, promicanje sporta i zdravog načina života, ali i posebno ističu vrijednosti svoje domovine Hrvatske kroz nogomet. Ove djevojke i žene su talentirane, motivirane, borbeno raspoložene, snažne i nepokolebljive.

Puni su entuzijazma, a dolaze iz različitih profesionalnih sredina: među njima su učenice, studentice, medicinske sestre, ali i djevojke s fakultetskim obrazovanjem. Ova raznolikost čini ekipu još posebnijom i dinamičnijom. Uprava FC Croatia München, na čelu s predsjednikom kluba Zoranom Zubajem i njegovim timom, pruža ženskoj ekipi maksimalnu podršku. Za klub je vrlo važno da uz uspješnu mušku ekipu postoji i jaka, funkcionalna ženska ekipa koja će nositi boje kluba s ponosom, Za mlađe nogometašice, koje su već prijavljene, ali i one koje će se priključiti, planirano je osnivanje ekipe u mlađoj dobnoj skupini. Tim korakom želi se osigurati kontinuitet razvoja ženskog nogometa unutar kluba i pružiti priliku svim generacijama da se okušaju u ovom prekrasnom sportu.

Ženska ekipa startala je u njemačkoj općinskoj nogometnoj ligi od nule, ali s ogromnom borbom, talentom i voljom za pobjedu. Vrlo brzo su se etablirale među najboljima i trenutno se nalaze na izvrsnom trećem mjestu lige. Ovaj uspjeh samo potvrđuje njihovu predanost, trud i kvalitetu. FC Croatia München ne predstavlja samo sportski klub, već i zajednicu koja kroz nogomet povezuje ljude, promiče hrvatske vrijednosti i stvara mostove između generacija. Ženska ekipa svakim danom dokazuje da su pravi primjer snažnih, samostalnih i inspirativnih žena koje svojim radom i zalaganjem čine ovaj klub još boljim.

HSK Croatia Singen

Croatia Singen osnovana je 1971. godine kao sportsko i kulturno društvo te je kroz više od pet desetljeća postala važan dio hrvatske zajednice u Singenu i okolici. Klub je prolazio kroz uspone i padove, no njegova dosljednost i snažan identitet izdvajaju ga od mnogih drugih – od osnutka do danas nikada nije mijenjao ime niti se natjecao u jugoslavenskim ligama. Uz Hrvatsku katoličku misiju Singen-Villingen, Croatia Singen nositelj je svih značajnijih hrvatskih događanja u regiji. Natjecateljski put započela je u C-ligi, no veći dio svoje povijesti provela je u Kreisligi A i Kreisligi B, gdje se i danas natječe kao sudionik Kreislige A.

Tijekom godina, većinu igrača činili su Hrvati, što je ostalo nepromijenjeno do danas. Međutim, klub je uvijek bio otvoren i za igrače drugih nacionalnosti – zanimljivo je da su se krajem 1980-ih šlezijski Nijemci pridružili klubu i u njemu pronašli svoju sportsku obitelj. Croatia Singen svake godine organizira zimske pripreme u Hrvatskoj, dodatno promičući hrvatsku kulturu i sport. Klub broji više od 200 članova, a njegove utakmice redovito prati jednak broj gledatelja. Posebnost Croatie je što su njezine utakmice postale mjesto okupljanja cijelih obitelji, što je klub učinilo ne samo sportskom, već i društvenom institucijom hrvatske zajednice. Iz te snažne povezanosti nastala je ideja o izgradnji vlastitih klupskih prostorija, a nakon godina planiranja, projekt uskoro postaje stvarnost.

Zahvaljujući iznimnom angažmanu klupske uprave, koja je uspješno povezala gradske vlasti Singena, sponzore, članove kluba i Središnji ured za Hrvate izvan Hrvatske, gradnja je započela prije dvije godine i sada je u završnoj fazi. Projekt, vrijedan više od 400.000 eura, zahtijevao je mnogo truda i odricanja, ali donosi neprocjenjivu vrijednost za budućnost kluba i hrvatske zajednice u Singenu. Za Hrvate u ovom gradu od 50 tisuća stanovnika, gdje nema velike hrvatske zajednice kao u većim urbanim sredinama, ovaj projekt predstavlja izniman uspjeh. Klupske prostorije postat će simbol očuvanja identiteta i integracije, potvrđujući klupski slogan: "Integracija – da, asimilacija – ne."

NK Croatia Heilbronn

Osnovan 6. lipnja 1984. godine od strane osnivača Ivana Sarića, Ive Čavara, Đure Benkovića, Ivice Vidića, Zvonka Zubčića, Mirka Žganjera, Radovana Ćorića, Mateja Majića, Slavka Marića, Mije Marića i drugih entuzijasta, nogometni klub započeo je svoje djelovanje pod imenom "Plavi". U sezoni 1984./1985. klub je nastupao pod nazivom Plavi-Heilbronn u Jugoligi Baden-Württemberga, gdje je ostao do 1989. godine. Tada je odlučeno da se klub povuče iz tog natjecanja i promijeni ime u "DJK-SV Plavi Heilbronn e.V.", kako bi mogao sudjelovati u njemačkim regionalnim ligama. Tijekom godina uslijedile su daljnje promjene imena, koje su kronološki zabilježene. Ime dosadašnjeg hrvatskog kluba KSV Blau-Weiß & Tomislav Heilbronn od 2023. godine je promijenjeno u NK Croatia Heilbronn.

Kao klub s dubokim hrvatskim korijenima, posebnu pažnju posvećuju očuvanju i njegovanju hrvatske kulture i tradicije. Međutim, njihova filozofija temelji se na spoju tradicije i napretka, omogućujući svim ljudima, bez obzira na nacionalnost, podrijetlo ili vjeru, da postanu dio zajednice i doprinesu zajedništvu. Tijekom godina, klub je uspješno proveo niz humanitarnih projekata, pomažući onima kojima je to najpotrebnije. Posebnu važnost pridaju radu s mladima – juniorski nogometni tim već marljivo trenira, a plan je postupno širiti omladinske kategorije.

Također, folklorna sekcija kluba dobiva novi zamah, nudeći svima, bez obzira na dob i spol, priliku da budu dio zajednice i sudjeluju u očuvanju kulturne baštine. Muška seniorska momčad odlikuje se iznimnom raznolikošću – više od osam različitih nacionalnosti redovito trenira i natječe se u ligi. Ipak, primarni cilj nije samo sportski uspjeh. Vrijednosti poput poštovanja, tolerancije i fair-playa temelj su kluba, a u klubu isto očekuju kako od igrača, tako i od svih navijača i članova zajednice. Očuvanje klupskog života iznimno je važan stup društva, a velik broj predanih volontera svakodnevno radi na tome da klub ne samo opstane, već i nastavi rasti i razvijati se.

KK Komušina Haiterbach

U sklopu Hrvatskog kulturno-športskog društva Komušina Haiterbach djeluje i košarkaški odjel osnovan 1996. godine. Najveći sportski uspjeh Košarkaški klub Komušina Haiterbach ostvario je prošle godine, kada je osvojio naslov prvaka Regionalne lige Baden-Württemberg i time osigurao nastup u Regionalligu Südwest Deutschland. Ovaj povijesni rezultat nije samo najveći uspjeh košarkaškog kluba s hrvatskim imenom, već i najznačajnije sportsko postignuće jednog košarkaškog kluba iz te njemačke regije. Komušina Haiterbach već godinama niže sportske uspjehe, a put prema današnjoj Regionalnoj ligi započeo je još 2002. godine.

Klub je kroz godine kontinuirano napredovao, osvajajući naslove i prelazeći iz Kreislige A u Bezirksligu, Landesligu i Oberligu Baden-Württemberga, što ovaj plasman čini vrhunskim postignućem za momčad s hrvatskim identitetom. "KKK je sportska perjanica Haiterbacha, regije i šire", izjavio je gradonačelnik Haiterbacha, koji je osobno svjedočio ulasku u višu ligu zajedno s brojnim hrvatskim navijačima. U znak priznanja ovom iznimnom uspjehu, grad Haiterbach dodijelio je klubu i posebnu novčanu nagradu, čime je dodatno potvrđena važnost i ugled koji Komušina Haiterbach uživa u lokalnoj zajednici.

Izabrana U-14 momčad Hrvata iz Njemačke

Izabrana U-14 momčad Hrvata iz Njemačke je bazna momčad hrvatskih nogometnih talenata iz Njemačke kroz koju su prošli mnogi poznati igrači poput Josipa Stanišića iz Bayerna, Marin Pongračić iz Fiorenitne, Igor Matanović iz Eintrachta Frankfurt, Niko Galešić iz zagrebačkog Dinama, i mnogi drugi. Već gotovo dvadeset godina U-14 izabrana momčad Hrvata iz Njemačke sudjeluje na tradicionalnom Memorijalu Vukovarskih branitelja, kojeg organizira Hrvatski nogometni saveza pod pokroviteljstvom grada Vukovara slovi kao neslužbeno prvenstvo Hrvatske za taj uzrast. I svake godine U-14 momčad mladih nogometaša iz Njemačke je gotov redovito među najboljima na tom turniru.

Osim nastupa u Vukovaru, momčad Hrvata iz Njemačke bilježi uspjehe i na drugim turnirima. Tako je prošle 2024. godine, izabrana nogometna vrsta U-14 Hrvata iz Njemačke po treći put zaredom osvojila prvo mjesto na tradicionalnom međunarodnom nogometnom turniru Schwarzwald Cup. Turnir se tradicionalno održava početkom srpnja, u njemačkom gradu Bad Peterstal, gdje je reprezentacija mladih Hrvata iz Njemačke zadnjih godina iskazuje svoju dominaciju ispred prvoligaških klubova Njemačke. Na prošlogodišnjem turniru sudjelovalo šest momčadi, a hrvatski mladi nogometaši ostvarili su impresivan rezultat: u pet odigranih utakmica protiv njemačkih bundesligaških momčadi osvojili su 12 bodova te osvojili pehar pobjednika uz gol razliku 9:4 koja jasno govori o njihovoj kvaliteti i borbenosti na terenu. Ovaj uspjeh potvrđuje izvrsnu organizaciju, trud i talent mladih igrača, ali i snažnu podršku hrvatske zajednice u Njemačkoj. Treći uzastopni naslov na Schwarzwald Cupu dodatno učvrstila je poziciju Hrvatske kao jedne od najjačih nogometnih nacija u ovoj dobnoj kategoriji u Njemačkoj, a što je i dokaz kako je U-14 momčad Hrvata iz Njemačke prava snaga budućnosti hrvatskog nogometa.

HNK Pforzheim

Hrvatski nogometni klub (HNK) Pforzheim prošle je godine osigurao naslov jesenskog prvaka Kreisklasse B2 Pforzheim pobijedivši momčad Tiefenbronna uvjerljivim rezultatom u pretposljednjem kolu jesenskog dijela prvenstva. Ovaj uspjeh potvrđuje ambicije mladog hrvatskog kluba i njegov stalan napredak na natjecateljskoj razini. Klub je osnovan 2020. godine, nakon što je mala skupina Hrvata iz Pforzheima odlučila pokrenuti nogometni klub otvoren za sve ljubitelje sporta, neovisno o nacionalnoj pripadnosti. Ideja je brzo postala stvarnost, a vođenje kluba povjereno je predsjedniku Davoru Iliću i potpredsjedniku Berislavu Šošiću. HNK Pforzheim započeo je s aktivnim natjecanjem u sezoni 2022./2023., koju je završio na 4. mjestu. U samo nekoliko sezona klub je postao prepoznatljiv sportski kolektiv, okupljajući nogometne entuzijaste i stvarajući snažnu zajednicu oko sebe. Osvojeni jesenski naslov dodatna je potvrda kvalitete i ambicije kluba, koji nastavlja rasti i jačati svoju poziciju u njemačkom nogometnom sustavu.

Fight Club MK Wiesbaden

Fight Club MK Wiesbaden je borilački klub sa hrvatskih štihom iz Wiesbadenu kojeg vodi hrvatski trener Marko Bodrožić a njegov nauspješniji član je 20-godišnji Manuel Bodrožić, višestruki osvajača njemačkih, europskih i svjetskih titula pojasa prvaka u kickboksu. Osim za kickboks, klub je specijaliziran još i za taekwondo ali i druge borilačke sportove. Jedan je od najuspješnijih borilačkih klubova za mlade u njemačkoj saveznoj zemlji Hessen. Klub je poznat po svojim izvrsnim rezultatima na međunarodnoj sceni, s mnogim talentiranim mladim sportašima koji osvajaju prestižne nagrade. Klub je osnovan s ciljem razvoja sporta i promocije zdravih životnih vrijednosti među mladima.

Njegov najpoznatiji član, Manuel Bodrožić ističe se kao lider kluba i uzor mladim sportašima. Klub je poznat po tome što osim vrhunskih sportskih rezultata, promiče i vrijednosti poput discipline, poštovanja i timskog duha. Fight Club MK Wiesbaden redovito organizira i svoje turnire, a osim natjecateljskih uspjeha, važan je i za zajednicu jer pruža priliku mladima da se bave sportom i razvijaju se u zdravom okruženju. Trener Marko Bodrožić i njegov tim, uključujući talentirane mlade sportaše među kojima je i Manuelova sestra Laura Bodrožić, kontinuirano postižu vrhunske rezultate na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Klub se ponosi i svojim pristupom koji uključuje ne samo sportsku, nego i osobnu izgradnju mladih članova, pomažući im da postanu odgovorni i disciplinirani ljudi.

Futsal Beton Boys München

Ideja o osnivanju Beton Boysa potekla je od Stipe Krajinovića i Davora Vrdoljaka tijekom igranja na malonogometnim terenima Münchena. Godine 2000. prijavili su momčad pod tim imenom na turnir u Feldmochingu, gdje su tada još nepoznati Beton Boysi potpuno neočekivano osvojili prvo mjesto. Nakon nekoliko uspona i padova te izmjena u momčadi, od 2003. godine započinje prava serija uspjeha. Unatoč određenim sumnjama, kroz predanost i trud oformljena je momčad koja će u budućnosti donositi sve više uspjeha. Tako se momčadi pridružio i Anto Krajinović, oduševljen konceptom "Beton Boysa". Zajedno sa svojim bratom Stipom Krajinovićem i rođakom Stipom Krajinovićem (Crni) financira nabavu prve sportske opreme i kreira klupski grb BB-a. U isto vrijeme, sve više novih igrača pridružuje se momčadi, a treninzi i pripreme postaju redoviti.

U povijesti hrvatske futsal momčadi Beton Boysa iz Münchena godina 2024. bit će bit će upisano kao povijesna jer su izborili nastup u elitnom razredu njemačke Futsal Bundeslige u kojoj je već u drugom kolu ostvarena i prva pobjeda protiv momčadi SV Pars Neu-Isenburg. Rastuća popularnost kluba privukla je i prve sponzore, što je omogućilo organizaciju prvog vlastitog turnira, "Winter Cup". Uspjeh turnira dokazuje i činjenica da se prijavljuju ekipe iz cijelog Bavarskog područja, a među uglednim sudionicima redovito se nalazi i MNK Montana iz Zagreba, koji godinama ostvaruje zapažene rezultate na turniru "Kutija šibica" u Zagrebu. Klub se samostalno financira, a zahvaljujući prepoznatljivosti i motivaciji, svake godine ulaže sve više truda i resursa u organizaciju sve većih i prestižnijih turnira.

HNK Croatia Basel

Hrvatski nogometni klub Croatia Basel osnovan je početkom srpnja 2024. godine spajanjem dotadašnjih hrvatskih klubova NK Alkar i NK Posavina. Ovaj korak bio je logičan i dugo očekivan, a rezultat je zajedničke želje da se hrvatski nogomet u Švicarskoj predstavi pod jednim jakim i prepoznatljivim imenom – Croatia. Iako su i Alkar i Posavina dobro funkcionirali kako na sportskom, tako i na financijskom planu, prevladala je ideja o jačanju identiteta i prepoznatljivosti kluba. Imena poput Alkar i Posavina u švicarskom (ali i šire njemačkom i austrijskom) društvu nisu imala isti odjek kao ime Croatia, koje simbolizira hrvatsku zajednicu, tradiciju i sportski duh. Klub je nastao iz želje za jedinstvom i jačanjem, a ne iz potrebe, što ga čini još posebnijim. Croatia Basel trenutno ima sedam momčadi: četiri juniorske i tri seniorske, što čini ukupno oko 120 igrača. Ovaj broj pokazuje snagu i potencijal kluba, ali i veliki interes mladih i seniora za nogometom. Klub je postao središte hrvatskog sportskog života u Baselu, okupljajući igrače svih generacija. Cilj kluba nije samo sportski uspjeh, već i očuvanje hrvatskog identiteta, promicanje vrijednosti timskog rada, poštovanja i zajedništva. Kroz nogomet, Croatia Basel želi povezati hrvatsku zajednicu, pružiti mladima priliku za razvoj, a seniorima priliku za nastavak ljubavi prema igri.

KSV Trenk Augsburg

Njihova priča započela je 1992. godine, kada su kuglači hrvatskog podrijetla iz KK Drava Augsburg pokrenuli inicijativu za osnivanje vlastitog društva. Među osnivačima bili su Mihael Madunić, Mato Maslać, Marija i Milan Golik, Ivo Perkunić, Ružica i Marijan Ceković, Ivo Kapčević i Josip Dioši, a prvi predsjednik postao je Pejo Aračić. Dana 21. studenog 1992., registriran je Hrvatsko športsko društvo Trenk Augsburg, s jasnom misijom: biti nepolitička organizacija posvećena sportu i humanitarnom radu. Od samih početaka, klub je bio usmjeren i na humanitarni rad. Tijekom Domovinskog rata, Trenk je organizirao brojne akcije za Hrvatsku, prikupljajući sredstva za kamione s pomoći i pružajući financijsku potporu obiteljima u potrebi. Posebno je značajan patronat nad dvjema djevojčicama iz Starog Petrovog Sela, koje su ostale bez roditelja. Godine 1997. započinje nogometna priča Trenka. Pod vodstvom Ivice Borića, osnovana je nogometna sekcija, a već u prvoj sezoni (1997./98.) momčad je osvojila 8. mjesto u C-Klasse.

Ubrzo su uslijedili uspjesi: 2000./01. osvajaju prvo mjesto i plasman u Kreisklasse, a 2002. godine ulaze u Kreisligu, gdje ostvaruju povijesne rezultate, uključujući 7. mjesto u sezoni 2003./04. Nakon pada u niže lige (2005.), klub se suočio s izazovima, ali je uvijek pokazivao borbenost i zajedništvo. Godine 2012. vratili su se u Kreisklassu, gdje su ostali do 2020. godine, doživljavajući uspone i padove. Pandemija koronavirusa donijela je nove izazove, uključujući gubitak stadiona i statusa u ligi, ali klub nije odustao. U sezoni 2022./23., Trenk se vratio zahvaljujući podršci prijatelja kluba i novom stadionu. Od sezone 2023./24., unatoč početnim poteškoćama, klub je doživio preokret pod novim trenerom Markom Tomićem. Bio je to novi početak kojim su postavljeni temelji za buduće uspjehe. Trenk Augsburg je danas više od kluba - Trenk je zajednica koja kroz sport i humanitarni rad čuva hrvatske vrijednosti i nadahnjuje naraštaje!

SV Croatia 2012 Geislingen

Posljednjih godina HNK Croatia Geislingen 2012, koji pod svojim obnovljenim imenom djeluje od 2012. godine, postiže značajne sportske uspjehe. Godine 2023. klub je ostvario povijesni trijumf osvajanjem naslova prvaka Kreislige B, čime je osigurao plasman u višu Kreisligu A. Taj veliki uspjeh ostvaren je dominantno, čak tri kola prije kraja prvenstva, a na kraju je Croatia završila sezonu s impresivnih 15 bodova prednosti ispred drugoplasirane momčadi. Uspješne nastupe nastavili su bilježiti i 2024. godine u kojoj i druga momčad Croatije Geislineg je stalno nadomak plasmana u višu ligu. Croatia Geislingen je klub koji kontinuirano raste, kako u sportskom, tako i u organizacijskom smislu – broj članova svake se godine povećava, a veliku popularnost Croatije potvrđuje i značajan broj navijača koji redovito prate njezine utakmice. SV Croatia 2012 Geislingen u 2025. godini nastavlja s ambicioznim ciljevima – daljnjim razvojem, jačanjem omladinskog pogona te unapređenjem sportskih rezultata. Klub ostaje simbol hrvatskog identiteta, zajedništva i sportskog duha, ponosno predstavljajući hrvatsku zajednicu u Geislingenu.