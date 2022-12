Hrvatske autoceste odgovorile na kritike karlovačke policije

Brojni vozači zapeli su u višesatnoj koloni na A1 između Jastrebarskog i Karlovca u utorak navečer nakon što je 53-godišnji Poljak teretnim vozilom poljskih oznaka izazvao prometnu nesreću u kojoj, nasreću, nije bilo ozlijeđenih. Policija je u srijedu ujutro priopćila detalje o sinoćnjoj prometnoj nesreći i višesatnom zastoju prometa na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca, a odgovornost su usmjerili na "sporost odgovornih osoba u Hrvatskim autocestama".

Hrvatskim autocestama (HAC) smo poslali upit vezano uz navode karlovačke policije, te njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

"Vezano za prometnu nesreću koja se dogodila jučer u 18:58 sati, između čvorova Jastebarsko i Karlovac na A1, želimo istaknuti da su Hrvatske autoceste od trenutka samog događaja kontinuirano obavještavale javnost o otežanom prometovanju ovom dionicom. Korisnici su obavještavani putem svih raspoloživih kanala uključujući prometne obavijesti na web stranicama HAC-a i HAK-a, te prometnog servisa Hrvatskog autokluba, a također i putem info portala na ulazu na autocestu u Lučkom i to s preporukom da se koristi izlaz Jastrebarsko.

Sve raspoložive ekipe i mehanizacija Hrvatskih autocesta bile su angažirane u raščišćavanju posljedica prometne nesreće.

Hrvatske autoceste izražavaju razumijevanje prema svim korisnicima koji su se jučer našli na ovoj dionici, te zbog nastalih okolnosti nisu mogli nastaviti neometano svoje putovanje. Međutim, zatvaranje autoceste kao i puštanje u promet, Hrvatske autoceste koordinirale su s nadležnom policijskom upravom Karlovac. Naposljetku, u cijeloj ovoj situaciji najvažnije je što nema ozlijeđenih, a pogotovo smrtno stradalih", stoji u odgovoru Hrvatskih autocesta za Večernji list.

Reakcija karlovačke policije

Policijska uprava karlovačka je u svojem ranijem priopćenju o nesreći izrazila je žaljenje sudionicima zastoja “koji su bili opravdano ljuti ili nervozni”, jer je prekid prometa za ljude u koloni trajao od 18:30 do 22:40 sati, a potpuno se normalizirao tek iza 3 sata

"Nakon što je 53-godišnji državljanin Poljske teretnim vozilom poljskih nacionalnih oznaka izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom, došlo je do prekida prometovanja autocestom do 22.41 sat. Policijski službenici Postaje prometne policije Karlovac su u roku od nekoliko minuta stigli na mjesto nesreće te poduzeli neophodne mjere u cilju sigurnosti prometa, ali zbog velikog priljeva vozila došlo je do stvaranja kolone od oko 3 kilometara", naveli su iz PU karlovačke.

Navode kako su nakon konzultacije s Hrvatskim autocestama, u 19.35 sati na čvoru Jastrebarsko postavljeni znakovi za preusmjeravanje prometa na državnu cestu D1, a u 20.14 sati na mjesto nesreće pristigla je i dizalica radi uklanjanja teretnog vozila.

"Razlog stvaranja kolone je sporost odgovornih osoba u Hrvatskim autocestama koji su trebali osigurati uklanjanje teretnog vozila koje je bilo zapriječeno na kolniku", istaknuli su i naveli da je u 22:40 sati teretno vozilo je djelomično pomaknuto s trake za pretjecanje vozila i nakon toga se promet počeo odvijati jednim prometnim trakom.

Očevid je završio u 23 sata, a teretno je vozilo uklonjeno u 3:15 te je tada promet u potpunosti normaliziran.

"Ovom prilikom još jednom izražavamo žaljenje zbog kolone na autocesti kao i zbog svih građana koji su se tamo zatekli i koji su bili opravdano ljuti ili nervozni, ali je policija u suradnji s Hrvatskim autocestama napravila sve što je mogla i trebala u navedenoj situaciji, a u odnosu na okolnosti koje su dovele do prekida prometa", kazali su iz policije.

