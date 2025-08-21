Naši Portali
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Hrvatska tražila od Slovenije da joj izruči 41-godišnjaka optuženog za silovanje

Ilustracija, silovanje
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
21.08.2025.
u 08:00

Optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Rijeka, a za 41-godišnjakom je bio raspisan i europski uhidbeni nalog

Muškarac (41), državljanin Slovenije, optužen je za silovanje hrvatske državljanke koje je počinio u svibnju 2023. na Krku. Optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Rijeka, a kako je za 41-godišnjakom bio raspisan i europski uhidbeni nalog, Hrvatska je od Slovenije tražila da ga se izruči. I izručen je nakon čega je završio u istražnom zatvoru, koji mu je određen zbog opasnosti od bijega, a tužiteljstvo u optužnici traži da mu se istražni zatvor produlji.
