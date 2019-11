Hrvatska odaje počast žrtvama Vukovara i Škabrnje

Uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i 28. obljetnice masakra u Škabrnji, diljem Hrvatske u nedjelju navečer upaljeni su lampioni i održane molitve u znak sjećanja na žrtve Domovinskog rata i slom obrane Vukovara 18. studenoga 1991.

U Zagrebu su tradicionalno sa zalaskom sunca upaljeni lampioni duž Vukovarske ulice, a brojni građani su se okupili pokraj spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, gdje je svijeću za vukovarske žrtve upalio i premijer Andrej Plenković s obitelji.

Pokraj Tuđmanova spomenika ove je godine održan i svečani program kojemu su, uz brojne Zagrepčane, nazočili i potpredsjednik Vlade Davor Božinović, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić te predstavnici branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Kadeti Hrvatskog vojnog učilišta i članovi Simfonijskog puhačkog orkestra Hrvatske vojske nastupom i paljenjem svijeća na križanju Ulice grada Vukovara i Ulice Hrvatske bratske zajednice odali su počast žrtvama Vukovara i Škabrnje

U predvečerje 28. obljetnice vukovarske tragedije, u dvorištu vukovarske bolnice održana je molitva, a svijeće su upaljene kod Spomenika za žrtve agresije na Vukovar 1991. Počast žrtvama došli su odati i predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović, ministri Gordan Grlić-Radman, Tomo Medved i Mario Banožić, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, djelatnici vukovarske bolnice te brojni građani Vukovara. Pridružili su im se i hodočasnici koji pristižu u Vukovar kako bi u ponedjeljak bili nazočni obilježavanju 28. obljetnice stradanja toga grada u Domovinskom ratu i Danu sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.

Počast vukovarskim žrtvama odali su, među ostalim, Splićani paljenjem svijeća ispred spomenika "I u mom gradu Vukovar svijetli" u Vukovarskoj ulici, dok su Varaždinci ispred Gradske vijećnice lampionima ispisali ime grBada heroja Vukovara.

U Osijeku su kod spomenika "Hrvatskom domobranu" u Parku kralja Držislava položeni vijenci i upaljene svijeće u počast vukovarskim žrtvama. Vijence su položila izaslanstva županijskih i gradskih vlasti, Hrvatske vojske i policije te Koordinacije udruga iz Domovinskog rata.

Na varaždinskom središnjem trgu, uz brojne građane i osnovnoškolce okupili županijski i gradski dužnosnici te predstavnici policije i braniteljskih udruga koji su lampionima ispred Gradske vijećnice ispisali ime grada heroja Vukovara.

Dan uoči obilježavanja 28. obljetnice masakra u Škabrnji, kada su neprijateljska vojska i pobunjeni Srbi ušli u to selo, te ubili dio mještana i branitelja i zapalili kuće, Škabrnjani su se paljenjem lampiona i koncertom duhovne glazbe prisjetili poginulih sumještana. Počast žrtvama Škabrnje odaju i pripadnici 3. mehanizirane bojne Pauci simboličnom hodnjom od Knina do Škabrnje u koju stižu u ponedjeljak, kada će biti održana i središnja komemoracija te mimohod do mjesnoga groblja.