Hrvatska nije uspjela uvjeriti Europski sud za ljudska prava: Dom je i gdje nismo svaki dan

Republika Hrvatska nije uspjela Europski sud za ljudska prava uvjeriti da promijeni svoju odluku iz 2016. godine temeljem koje su spasili obiteljsku ostavštinu bračnog para Mindek iz Domitrovca kod Varaždina od dražbe zbog duga od 10.700 kuna.

Predlažu do 40.000 kuna

Inače, baš taj slučaj potaknuo je lani izmjene Ovršnog zakona na način da je onemogućena ovrha nekretnine zbog duga koji ne prelazi 20.000 kuna te je Ministarstvo pravosuđa nedavno najavilo da bi taj iznos mogli podići na 40.000 kuna u novom Ovršnom zakonu. Međutim, u Strasbourgu država je praktički inzistirala na provedbi dražbe. Pozvali su se na tekst objavljen u Večernjem listu u povodu ranije odluke ESLJP-a. Tada je Hilda Mindek, koja živi u Njemačkoj, doznavši od našeg novinara za odluku ESLJP-a, rekla: “Ne znam što ćemo sada dalje jer ne možemo doći u Hrvatsku”, obrazloživši kako joj se 84-godišnji suprug Anton razbolio i ne može voziti. Za Republiku Hrvatsku to je bila nova informacija te su u zahtjevu ESLJP-u ustvrdili kako nisu na razuman način mogli doznati da Mindeki žive u Njemačkoj.

Tada su pokrenuli istragu i preko mirovinskog i zdravstvenog fonda doznali su da Anton Mindek nikad nije bio osiguran u Hrvatskoj jer tu nikad nije radio. Da se pak nakon umirovljenja vratio u Hrvatsku, njemačka mirovina bila bi mu isplaćivana preko našeg fonda, koji nema podatak o tomu. MUP je jedino imao podatak da je Mindekova supruga, njemačka državljanka, bila prijavljena na adresi sporne kuće tijekom tri mjeseca 2010. Dakle, zaključila je RH, sve to govori da Mindek nije živio u toj kući te da je njegov odvjetnik (u međuvremenu je umro), tvrdeći suprotno, zapravo zloupotrijebio pravo na zahtjev kojem je 2016. ESLJP udovoljio.

Sud nije bio zaveden

Ali ESLJP je i ovaj put zaključio kako je ranija odluka donesena zbog nerazmjera između sredstva i cilja, dražbe na kući puno vrednijoj od duga. Također, u ranijoj odluci nije bilo riječi o tomu da će Mindeki biti beskućnici provede li se dražba, već da je to njihov dom. To što Mindeki žive u Njemačkoj, a kuću u RH koriste ljeti, predstavlja za ESLJP dovoljnu stalnu povezanost da se kuća u Domitrovcu smatra Mindekovim domom. To što je ne koriste svakodnevno nije odlučna činjenica pa stoga ne stoji ni tvrdnja da je sud zaveden.