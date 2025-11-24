Jedno mjesto u Hrvatskoj pogodio rijedak toplinski skok, temperatura porasla za 21 stupanj: 'Neviđeno zatopljenje'

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u utorak je na snazi meteoalarm za opasno vrijeme za kninsku i splitsku regiju zbog jakog vjetra i obilne kiše, dok je za ostatak obale proglašeno potencijalno opasno vrijeme. Očekuje se pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom, a na Jadranu i u priobalju može biti obilnih pljuskova, lokalno i s grmljavinom. Vjetar će puhati umjeren južni i jugozapadni, dok će u gorju biti jak, a na istoku jugoistočni. Navečer se očekuje okretanje vjetra na sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura u unutrašnjosti kretat će se između 3 i 8°C, a najviša dnevna između 8 i 13°C, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije biti između 11 i 16°C.

Foto: DHMZ

Međutim, Crometeo na svojim stranicama piše kako je u posljednja 24 sata Hrvatsku je zahvatilo jedno od najintenzivnijih zatopljenja ove zime, možda i u posljednjim godinama, pokazuje analiza vremenskih podataka. Meteo postaja Mrkopalj u Gorskom kotaru bilježi skok temperature od nevjerojatnih 21 stupanj, jučer u ovo doba zabilježena je temperatura od -12°C, dok je danas u istom terminu izmjereno +9°C. Zatoplilo je i drugdje, pri čemu je porast temperature posebno izražen na Jadranu, u Lici i Gorskom kotaru, dok je u unutrašnjosti zemlje bio nešto umjereniji. - napisali su.

Prema prognozi HRT-a sutra će u središnjoj Hrvatskoj prevladavat će oblačno vrijeme uz povremenu kišu, a dnevna temperatura uglavnom između 4 i 9°C. Isto vrijedi i za istočne krajeve zemlje, gdje će kiša biti izraženija u drugom dijelu dana, osobito navečer.

U Gorskoj Hrvatskoj puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar koji će tijekom dana slabjeti, a temperatura zraka kretat će se od 6 do 11°C. Na obali će jak i olujan jugo ujutro okretati na jugozapadni, a zatim na sjeverozapadni vjetar, uz povremenu obilnu kišu i lokalnu grmljavinu. Dalmacija će osjetiti jake pljuskove s grmljavinom, a temperatura zraka većinom će biti između 12 i 16°C. Na krajnjem jugu Hrvatske zadržat će se jake i olujne jugo i oštro pušuće vjetrovi, zbog čega će more biti valovito. Sredinom tjedna očekuje se postupno zahlađenje, pri čemu će kiša u gorju u srijedu prelaziti u susnježicu i snijeg. Na Jadranu će i dalje povremeno biti pljuskova s grmljavinom, dok će četvrtak i petak donijeti stabilnije i suše vrijeme, uz više sunčanih sati i hladnije temperature.