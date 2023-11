Hrvatica koja se liječila u Njemačkoj: 'U Zagrebu se sestra derala na nas, a ovdje ti daju kavu i kekse'

Jedna žena koja već 15 godina boluje od raka dojke, a koja je željela ostati anonimna, otkrila je za Dnevnik.hr razlike u hrvatskom i njemačkom zdravstvenom sustavu. Ona se, naime, dugo liječila u Zagrebu, a sada već nekoliko godina živi u Njemačkoj, u gradiću udaljenom 70-ak kilometara od Münchena. Najveća razlika između hrvatskog i njemačkog zdravstva, prema njezinim riječima, leži u pristupu. - Ovdje nemaš osjećaj da moraš amo-tamo, tražiti ovog ili onog… Nema obijanja šaltera i čekanja da ti se netko smiluje. Ovdje nema vrata na kojima piše 'zabranjeno kucanje', svi su ljubazni, a ako ne znaš kamo bi trebao ići, liječnik će te odvesti. Svi su ljubazni. Ne može se dogoditi, kao u Zagrebu gdje se sestra na onkologiji derala na nas zašto smo svi došli u 8 sati, a ne u vrijeme kad smo naručeni. Samo što nikad ne bi došli na red kad smo bili naručeni, nego bi čekali do četiri sata popodne. Ovdje uvijek dođeš na red onda kad si naručen. Nema gužvi, svi sjede u čekaonicama, liječnik dođe po tebe, pruži ti ruku i odvede te u ordinaciju - kazuje.

Kada su joj na CT-u otkrivene sumnje na metastaze, u roku od nekoliko dana prošla je punkciju i dobila detaljan plan kemoterapije s točnim datumom i satom. Liječnica ju je odmah uputila u bolnicu radi ugradnje port-katetera, a ona je imala slobodu izbora gdje želi primati kemoterapiju. Odabrala je onkološki centar u svom gradu, prema preporuci liječnice. - U centru pacijenti mogu birati hoće li sjediti u fotelji ili ležati krevetu. Ponude te kavom i kolačićima. Oni žive od nas i u interesu im je da budu ljubazni prema nama. Kad idem na kemoterapiju, oni me pitaju kad mi paše da dođem, jer ću u suprotnom otići kod nekog drugog - rekla je za Dnevnik.hr.

Kada, kaže, radi snimanje CT-om, nalaz dobije isti dan, bar one osnovne informacije, dok njezina liječnica opširan nalaz dobije idući dan. Mamografija i UZV dojki uvijek se obavezno rade istog dana. Svi onkološki bolesnici imaju knjižicu u koju se upisuje svaki pregled, datum, a svaki put se dobije pečat. Pacijent knjižicu uvijek nosi sa sobom jer je praksa da se nalazi ne izdaju za van, već ih liječnici šalju međusobno. Tek u iznimnim okolnostima ili na zamolbu pacijent dobije nalaze, pa čak i one najobičnije, kao što je krvna slika. Također, za razliku od Hrvatske, u Njemačkoj velik dio osnovnih pretraga rade liječnici opće medicine.

U njemačkom zdravstvenom sustavu kave, bombonijere, cvijeće ili bilo kakav oblik mita smatraju se apsolutno neprihvatljivima, a sugovornica Dnevnika ističe da nitko ne prakticira nositi poklone po ordinacijama ili hodnicima. - Hrvatski liječnici su jako stručni, stručniji od njemačkih, ali su arogantni, bezobrazni, koruptivni, podmitljivi… Jednom sam liječniku ovdje u Njemačkoj nakon operacije odnijela bombonijeru, kao neku sitnicu zahvale, a on se uvrijedio i bilo je baš neugodno. No, zato na pultu medicinskih sestara obično ima kasica gdje se ubacuje novac, pet eura, dva eura, ali to je stvar izbora i transparentno je - kazuje.

