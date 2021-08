Hrvati među samo 39 država u bezviznom režimu sa SAD-om

Ukidanje viza za SAD hrvatskim građanima donosi lakša i brža putovanja, turistička i obiteljska, što je za Hrvatsku važno posebno s obzirom na brojnu dijasporu, ali nikako se ne smiju zaboraviti i ona poslovna, što će dokinuti birokratske poteškoće, ali i olakšati rad, posebno kad se sa SAD-om potpiše još i Sporazum o ukidanju dvostrukog oporezivanja.

S druge strane, hrvatska putovnica dobiva na vrijednosti jer je samo još 39 država u svijetu u bezviznom režimu sa SAD-om, dok građani svih ostalih moraju podnositi zahtjeve za vizu, a američka strana ime diskrecijsko pravo, bez objašnjenja, odbiti. Naravno, treba napomenuti da se ovdje ne radi o useljeničkim vizama, za koje postoji posebna procedura koja će ostati na snazi.

Ukidanje viza je i politička poruka Washingtona koja govori o odnosima dviju država, ali koja se ne bi ispunila da Hrvatska napokon u potpunosti nije napravila svoju domaću zadaću. A kad država jednom uđe u bezvizni režim sa SAD-om, vrlo je teško izgubiti taj status.

Vijest koju je objavio američki državni tajnik Antony Blinken o tome da je nominirao Hrvatsku za ulazak u bezvizni program (Visa Waiver Program) među zadnjim je koracima – preostaje još jedan, posjet izaslanstva iz američkog Ministarstva domovinske sigurnosti, i taj je najavljen za rujan, taman da se u Kongresu do kraja tog mjeseca, kad završava fiskalna godina, glasuje o tom prijedlogu.

No, svi upućeni kažu da je ovim postupkom State Departmenta odluka gotovo donesena. Tako će se ispuniti cilj i jedan od vanjskopolitičkih prioriteta na kojemu Hrvatska radi od 2007.

Dvostruko oporezivanje

Svako olakšavanje putovanja je dobro – bilo da je riječ o turističkim ili obiteljskim putovanjima, što Hrvati koriste budući da u SAD-u žive brojni iseljenici ili pak ona poslovna. Samo po sebi, ukidanje viza ne mora imati krucijalan značaj u poslovanju, i vjerojatno ga i neće imati, no neke će stvari olakšati. Iako se iz Hrvatske u SAD izvozi relativno malo, postoji barem 50-ak hrvatskih IT kompanija koje rade ozbiljan posao u toj državi.

Vađenje viza, kažu nam oni koji rade sa SAD-om, nezgodno je i uzima vremena ako osoba treba hitno u SAD, posebno ako je novi zaposlenik i nema vizu. Sve veći broj ljudi iz Hrvatske radi na daljinu za američke kompanije, kao freelanceri ili u nekom drugom aranžmanu, a ukidanje viza jamči da – ako ih poslodavac pozove na razgovor ili na upoznavanje s poslom – neće morati čekati da podnesu zahtjev, odrade intervju u američkom veleposlanstvu u Zagrebu, dobiju vizu pa tek onda krenu na put.

Možda ne djeluje kao bitna stavka, ali i kod dolaska u SAD, Hrvati će čekati za ulazak u posebnim redovima, u kojima stoje državljani samo svjetskih 39 država pa to, usto što ubrzava proces, ima i određeno simboličko značenje pa i prestiž kad više nismo “ostatak svijeta”.

Iako se često ukidanje viza apostrofira kao najveći uspjeh, još važnije od toga, barem za poduzetnike, potpisivanje je sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji je također u završnoj fazi, što će donijeti opipljivu prednost i financijsko rasterećenje u poslovanju.

Hrvatska protiv viznog rata

Kad se završi procedura, hrvatski građani više neće biti jedni od rijetkih Europljana – ostaju još Bugari, Rumunji i Ciprani – koji će morati vaditi vize. Iako EU i SAD uživaju bezvizni režim, Washington je dio država držao na čekanju, dok ne ispune uvjete.

Neprestano se govorilo o tome da bi Bruxelles trebao uzvratiti protumjerama, no ni oni, kao ni Hrvatska, nisu bili za to rješenje i za vizni rat, i zbog financijskih i zbog političkih reperkusija te je i Zagreb odlučio da se prema SAD-u ide izravno, kroz dijalog i ispunjavanje uvjeta, među kojima nas je najviše mučilo snižavanje stope odbijenica na manje od tri posto, no taj je cilj ispunjen kad su prije godinu dana u državnoj upravi, a takav se plan nije mogao provesti bez dopuštenja SAD-a, proveli “akciju viza”, kad su zaposlenici, uz refundaciju, aplicirali za vize, dobili ih i tako ispunili i taj uvjet.

