Hrpa materijalnih dokaza i puno svjedoka: Suđenja VIP osobama u prosjeku traju sedam godina

Iako je bio 1. travnja kada je 2014. policija pokucala na vrata Marine Lovrić Merzel, tada SDP-ove sisačko-moslavačke županice, to ipak nije bila neslana šala. Jedna od tada najmoćnijih lokalnih političarki, zajedno s više osoba, tog dana uhićena je zbog sumnje u gospodarske malverzacije koje su uključivale i optužbe da je od poduzetnika Željka Žužića, primila 100.000 eura mita. Nakon uhićenja jedno je vrijeme provela u istražnom zatvoru, iz kojeg je izašla kao bivša županica. Na koncu, kako to obično biva u sličnim situacijama, postupak se razvukao godinama. Razloga za to je kao i uvijek više, no sada se i tom suđenju nazire kraj.