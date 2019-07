Humanitarnom akcijom 'As za spas' prikupljeno 26.960 kuna

Hrvatska elektroprivreda (HEP), dugogodišnji sponzor Plava Laguna Croatia Opena Umag, podržala je ove godine po četvrti put humanitarnu akciju As za spas tijekom koje je prikupljeno 26.960 kuna.

Ovom akcijom na osnovu postignutih aseva tijekom turnira donira se određeni iznos novca lokalnoj udruzi ili projektu.

Trideseto izdanje Plava Laguna Croatia Opena Umag bilo je prepuno sjajnih mečeva te je postignuto 337 as servisa od kojih su u finalu, u kojem je Dušan Lajović svladao Attilu Balazsa za svoj prvi ATP naslov u karijeri, postignuta samo dva.

Međutim, sjajni servisi tijekom cijelog tjedna i veliki broj izravnih poena servisom oplemenili su ovu akciju. HEP će kao i lani, ove godine

donaciju uručiti Hrvatskom savezu tenisača u kolicima za pomoć pri organizaciji drugog ITF turnira tenisača u kolicima u Umagu iduće godine.

- Jako smo zahvalni HEP-u što je još jednom odlučio sredstva od akcije As za spas donirati našem savezu. Ove smo godine u sklopu Plava Laguna Croatia Opena Umag prvi put organizirali ITF turnir za tenisače u kolicima upravo uz pomoć tih sredstava, a planiramo isto i sljedeće godine.

Hvala HEP-u jer ovakav turnir je vrlo značajan za razvoj i promociju tenisa u kolicima i općenito sporta za osobe s invaliditetom te jako puno znači našim igračima jer imaju priliku nastupiti na međunarodnom turniru u Hrvatskoj - izjavio je Anto Joskić, organizator ITF Wheelchair Croatia Opena Umag powered by HEP i najbolji hrvatski tenisač u kolicima.

Akcija As za spas dio je globalne inicijative Aces for Charity kojoj je cilj spojiti tenisače i humanitarni rad te time pomoći zajednici u kojoj se turniri održavaju. Uz HEP-ovu podršku, ovim humanitarnim projektom je do sada prikupljeno ukupno 108.400 kuna, koje su donirane u dobrotvorne svrhe.