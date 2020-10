Hoteli, muzeji, izletišta, parkovi prirode... cijene će prepoloviti

U danima od 16. do 25. listopada u opatijskom hotelu s pet zvjezdica, u kojem je dvokrevetna soba na noć inače 1460 kuna, dvoje će noćiti za 730 kuna. Apartmanu za troje u Velom Lošinju, koji redovno stoji 310 kuna na noć, tih će dana cijena biti 155 kuna. Cijena je prepolovljena i za stoljetnu, drvenu kuću nedaleko od Karlovca. Inače za četiri osobe na noć stoji 675 kuna, a u spomenutom terminu svega 337,50 kuna. Za velikim popustom posegnuli su i varaždinski domaćini koji cijenu noćenja u svome dvosobnom apartmanu od 10. do 25. listopada s 450 spuštaju na 225 kuna.

Slab odaziv ugostitelja

U akciju Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice “Tjedan odmora vrijedan”, s 50 posto sniženim cijenama, uključili su se, uz brojne smještajne objekte, i prijevoznici na čelu s HŽ-om, izletišta, galerije, parkovi prirode... diljem Hrvatske. Neki će to učiniti i ovih dana, u zadnji trenutak, a neki su pak već i rasprodani. U nacionalni park Plitvička jezera, koji je u spomenutom razdoblju spustio cijenu ulaznica na simboličnih 50 kuna za odrasle i 20 za djecu, više nema ni jedne slobodne karte za posjet vikendom. Planiranih 20.000 ulaznica za dva vikenda koja upadaju u “Tjedan odmora vrijedan” planulo je u svega nekoliko dana pa domaćini zainteresirane kojih i dalje ne manjka sada preusmjeravaju na dane u tjednu. Što se, pak sve konkretno nudi po prepolovljenim cijenama, može se vidjeti na stranici www.tjedanodmoravrijedan.hr.

Zahvaljujući akciji Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice, svi koji bi rado otišli na neki izlet ili višednevno putovanje prije zime, sad definitivno imaju motiv više. Mnogi će domaći turisti tako zahvaljujući niskim cijenama uživati, slično kao na Plitvicama, na mjestima koji su im inače manje dostupna. Ali, nažalost, ne i u restoranima. Odnosno ne masovno. Štoviše, u jednom broju restorana, kako smo se i sami osvjedočili u više zagrebačkih lokala, i ne znaju za akciju “Tjedan odmora vrijedan”, a u drugima uz najbolju volju nisu našli računicu da bi se uključili. Akcijske cijene i promotivne menije od nekoliko desetaka kuna imat će u danima od 16. do 25. listopada manje-više jedino restorani u sklopu smještajnih objekata koji su se uključili u “Tjedan odmora vrijedan”.

Većina ugostitelja, čije poslovanje već mjesecima teško trpi zbog koronavirusa i koje, među ostalim, vjerojatno očekuje i izazov da će gosti morati nositi maske i unutar restorana, očito ima gorućeg posla.

Dvaput godišnje

– Osobno ne znam nijednog kolegu koji se uključio u tu akciju. Za nas ona nema poslovnog opravdanja. Restorani u normalnim okolnostima rade u prosjeku s tri do sedam posto profita, on se samo u Dubrovniku, Hvaru i sličnim destinacijama penje do 20 posto. A sada i s normalnim cijenama većina samo gomila gubitke – kaže predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak.

– Vrtjeli smo razne računice, ali nijedna nije pokazala isplativost. Ne prolazi ni logika da je bolje prodati sto nečega po nižoj cijeni nego 50 po višoj. Za to koliko ćemo nečeg prodati postoje, među ostalim, ograničenja i u prostoru, ljudima, radnom vremenu. Ne možemo svi prijeći na linijsko poslovanje – govori Medak, čiji će zagrebački kolege sutra jednosatnim prosvjedom ukazati na tešku poziciju u kojoj se nalaze.

No, uspije li akcija Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice “Tjedan odmora vrijedan” na put pokrenuti veći broj građana, koristi će biti i za ugostitelje. Oni će se pak cijenama-pozivnicama imati prilike uključiti u nekim poslovno stabilnijim godinama. Prema riječima ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac ta bi se akcija, naime, trebala održavati barem dvaput godišnje, u proljeće i u jesen. A bude li odaziv dobar, kako je najavila, možda i više puta tijekom godine.

– Da, akcija “Tjedan odmora vrijedan” trebala bi postati dugoročna – potvrdila je i jučer ministrica, napominjući da će i stranci koji se zateknu u Hrvatskoj od 16. do 25. listopada moći uživati u beneficijama te akcije.