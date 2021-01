Horvat: 'Idemo prema tome da Sisak i drugi krajevi imaju pravo na 100 posto financiranja konstrukcijske obnove'

Hoće li i građani Siska moći računati na 100 posto financiranja obnove kao i građani Petrinje i ostatka županije ili će morati sufinancirati s 20 posto, saznat će se u četvrtak, kazao je večeras ministar graditeljstva Darko Horvat.

''Ovo bi za početak bila jedna velika ekskluziva koju ćemo saznati u četvrtak nakon sjednice Vlade, odnosno, nakon izglasanoga zakona u petak. Isti će biti objavljen u Narodnim novinama u ponedjeljak i od tada kreće sve ono što bi trebalo, a gdje i kako se javiti, vrlo transparentno, pokazali smo na našoj web stranici. Rokovi su jasni i transparentni i jednim klikom miša svi oni koji to trebaju saznati mogu. Idemo polako prema pravcu da će ne samo Sisak nego i drugi potresom pogođeni krajevi imati pravo na 100 posto financiranja konstrukcijske obnove'', kazao je Horvat za RTL Direkt.

To je, kaže, moguće za dio Zagrebačke županije, vjerojatno i dio Krapinsko-zagorske . Građani će moći podnijeti zahtjev za obnovu istog trenutka kada bude objavljen u Narodnim novinama i na prvoj sljedećoj sjednici vlade.

"Svi će biti otprilike u istoj poziciji. Građani Sisačko-moslavačke županije danas dobivaju markice, zelene, žute i crvene boje. Od sutra na web stranici Ministarstva graditeljstva, na stranicama Fonda i i stranicama Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje će biti jedan jednostavni naputak, što ako vam je zgrada ili obiteljska kuća dobila zelenu, žutu ili crvenu markicu'', rekao je Horvat.

Na pitanje do kada se zaprimaju zahtjevi za obnovu, sanaciju krovišta, hitne intervencije i sl. Horvat odgovara: ''Dakle, onaj javni poziv koji je imao vijek trajanja do kraja prošle godine, javni poziv kroz koji smo dosada riješili nekih 1200 zahtjeva i isplatili gotovo tridesetak milijuna kuna, programom mjera, transformiranje u procese koji se događaju unutar samoga fonda, ali zahtjevi se podnose i dalje u Ministarstvu i neka građane ne brine. Dakle, jedna je jedinstvena adresa na koju se podnose zahtjevi, to je Republike Austrije 20, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a tko će u konačnici isplaćivati ili obrađivati predmetne zahtjeve o tome građani ne brinu, bitno da im posao projektiraju ovlašteni projektanti i radove izvode ovlašteni izvođači'', kazao je Horvat.

Mogu se poslati i poštom, s tim da će izaći u susret građanima, kaže Horvat. ''Mi ćemo dislocirati određeni broj službenika Ministarstva i u Sisak i u Glinu i Petrinju, tako da ćemo na terenu već moći i operativno zaprimati zahtjeve'', kazao je.

