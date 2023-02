Homofobni napadi na gej parove za kazneni su progon

Vijeće Ustavnog suda (Rajko Mlinarić, Mato Arlović, Snježana Bagić, Mario Jelušić, Davorin Mlakar i Miroslav Šumanović), jednoglasno je usvojilo ustavnu tužbu Viktora Zahtile, poznatog gej aktivista, i dr. sc. Gorana Koletića jer su državna tijela, propustila adekvatno odgovoriti na homofobno nasilje. Iako tučnjava na Platku nije imala homofobnih konotacija, slučaj Zahtila-Koletić, aktualan je jer se i u njemu pojavila dvojba je li dovoljno nasilje tretirati prekršajno ili je nužna i kaznenopravna reakcija, koju su zagovarali očevici i javnost u slučaju na Platku gdje su svi po policiji prekršajno optuženi i za to im prijeti do 30 dana zatvora ili novčana kazna od 20 do 170 eura.