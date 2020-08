Hoće li vukovarski SDSS u Kolonu sjećanja

Odlazak potpredsjednika Vlade RH i člana SDSS-a Borisa Miloševića na proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Knin, a onda i najava posjeta ministra Tome Medvede i premijera Andreja Plenkovića Gruborima i Varivodama, donijeli su i razmišljanja o daljnjim sličnim postupcima čelnika HDZ-a i SDSS-a u cilju normalizacije odnosa Hrvata i Srba. Kao sljedeći veliki korak neslužbeno se najavljuje da će čelnici vukovarskog i županijskog SDSS-a biti dio Kolone sjećanja 18. studenoga u Vukovaru ili pak izvan protokola položiti vijenac na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata i na Ovčari.

To će odlučiti Pupovac

– Odlazak Borisa Miloševića u Knin čisto je politikantstvo koje sigurno ne podržava velika većina hrvatskih Srba. Da je to napravio prije izbora, Milošević ne bi bio izabran u Hrvatski sabor, što dovoljno govori kako pripadnici srpske nacionalne manjine gledaju na taj potez. Kod donošenja te odluke nije se pitalo ljude na terenu, nego je to isključivo odluka vrha stranke – rekao je zamjenik gradonačelnika Vukovara Srđan Milaković, koji je i predsjednik Demokratskog saveza Srba. Dodaje i kako će biti jako teško pronaći nekoga da ispred redova vukovarskih Srba bude dio Kolone sjećanja. Osnovne razloge tome vidi u postupcima i izjavama gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, ali i nedostatku komunikacije, isključivanju i zapostavljanja Srba iz društvenoga života, neuvođenje dvojezičnosti, nepoštivanja proporcionalnog zapošljavanja…

Milaković kaže i kako treba znati da Srbi iz Vukovara, Petrinje, Gline i sličnih mjesta u Hrvatskoj ne gledaju isto na događanja iz rata kao Srbi iz Zagreba. Siguran je i da ako se netko iz SDSS-a pojavi u Koloni sjećanja, to će biti po odluci Milorada Pupovca. Predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar kaže kako u vukovarskom SDSS-u još uvijek nisu razgovarali na ovu temu, ali i postavlja pitanje zašto o nekim stvarima i govoriti kada se ne vidi nikakav pomak u gradu. Kazao je i kako je, u vrijeme dok je Milošević bio u Kninu, netko u središtu Vukovara postavio traktor s natpisom “Knin i Vukovar”, aludirajući na odlazak Srba 1995. godine.

Bio bi to civilizacijski iskorak

– SDSS je uvijek poštivao sve mrtve i treba znati kako je dio Kolone sjećanja već bio Milorad Pupovac, kao i da su vijećnici SDSS-a prije dvadesetak godina položili vijenac na groblje. Međutim, ima tu niz problema koji, ne da se ne rješavaju, nego su sve gori. Nije odlazak u pravoslavnu crkvu na blagdan riješio sve probleme jer se ne govori o Srbima civilima ubijenim u Vukovaru i prije ratnih događanja. Niz je tu stvari i o kojima se ne zna – rekao je Kolar.

Kako doznajemo, unutar vukovarskog SDSS-a postoji veliki otpor ideji da se pojave u Koloni sjećanja, bez obzira na stav vrha stranke. Jedan od nekadašnjih čelnika SDSS-a Jovan Ajduković, koji je bio i predsjednik Zajedničkog vijeća općina i zamjenik župana, a onda i predsjednik Naše stranke, kaže kako je svakako vrijeme da se počnu poštovati i hrvatske i srpske žrtve iz rata.

– Kršćanski i ljudski svakako je vrijeme da i vukovarski SDSS položi vijenac na Memorijalnom groblju. Tu su pobijeni ljudi i to treba tako gledati i krenuti prema naprijed. Na moj prijedlog trebalo je to biti i ranije, prije petnaestak godina, ali se onda iz nekog razloga odustalo od toga. To bi svakako bio civilizacijski iskorak – rekao je Ajduković.