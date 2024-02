Gladna i razorena Gaza nada se primirju, ali situacija bi mogla postati još teža

Dok se intenzivno vode razgovori o zaustavljanju krvoprolića, krvavi rat u Pojasu Gaze nastavlja se 142. dan zaredom. Istodobno međunarodne organizacije upozoravaju na opasnost od humanitarne katastrofe i gladi koja se širi Pojasom Gaze, a situacija bi bila još teža kad bi Izrael proširio vojne operacije u području Rafaha na jugu Pojasa Gaze. Prvi put od izbijanja rata 7. listopada prošle godine neki govore o "atmosferi optimizma", koja sugerira da bi uskoro moglo doći do dogovora o mogućoj razmjeni zarobljenika i uspostavi primirja te kako bi sporazum trebao biti postignut prije mjeseca ramazana.

'Značajan napredak'

Službena izvještajna agencija citirala je izraelske izvore koji su izrazili optimizam u vezi s mogućim postizanjem dogovora prije mjeseca ramazana, koji počinje za manje od dva tjedna. Međutim, isti izvor citira i sigurnosnog dužnosnika koji tvrdi da potencijalni dogovor neće spriječiti kopnenu operaciju u Rafahu. S druge strane, izraelski Channel 12 citirao je izraelskog dužnosnika, čiji identitet nije otkriven, sugerirajući da je postignut napredak i čvrsta osnova za pregovore, izražavajući optimizam u vezi s postizanjem sporazuma o mogućem dogovoru o razmjeni zarobljenika. Izraelski kanal također je izvijestio da je Ratno vijeće dopustilo izraelskom izaslanstvu da posjeti Katar i nastavi pregovore o sporazumu o razmjeni.

U nedjelju navečer, nakon povratka izraelske delegacije s pregovora u Parizu, sastalo se Ratno vijeće kako bi raspravljalo o mogućem dogovoru o novom primirju i razmjeni zarobljenika. Prošlog petka šef izraelske vanjske obavještajne službe Mossad David Barnea, sudjelovao je u novom krugu pregovora o mogućem sporazumu koji uključuje razmjenu zarobljenika i produženo primirje u Gazi. Pregovore su vodili i šef američke Središnje obavještajne agencije (CIA) William Burns, premijer Katara i ministar vanjskih poslova šeik Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, te šef egipatske obavještajne službe Abbas Kamel. U međuvremenu Reuters je citirao izvor upoznat s pregovorima koji je rekao da su sastanci u Parizu zaključeni širokim okvirom koji bi na kraju mogao dovesti do primirja u Gazi.

S druge strane, Washington Post je citirao dva izvora upoznata s pregovorima u Parizu da su američki, egipatski i katarski dužnosnici predstavili detaljniji okvir za mogući sporazum između Izraela i Hamasa navodeći da se njime predlaže da Hamas u prvoj fazi oslobodi 40 izraelskih zatvorenika u zamjenu za oslobađanje stotina palestinskih zatvorenika i primirje u Gazi od šest tjedana. Isto tako, novi prijedlozi uključuju početak povratka nekih stanovnika sjevernog Pojasa Gaze u njihova područja. Washington Post izvijestio je da je prethodni okvir sporazuma također uključivao primirje u trajanju od šest tjedana, ali nije bio tako detaljan kao novi okvir koji je predstavljen na pregovorima u petak u Parizu. Izvor je američkim novinama rekao da su novi sastanci u Parizu omogućili napredak koji će dovesti do ozbiljnijih pregovora o novom sporazumu tijekom sljedećih nekoliko dana. U razgovorima koji su se prije nekoliko tjedana vodili u Parizu, a potom i u Kairu, postignut je okvir, a posrednici su dobili odgovor od Izraela i Hamasa, no Tel Aviv odbacio je zahtjeve pokreta i ocijenio ih nerealnima. Hamas i druge frakcije naglasile su da svaki dogovor mora dovesti do prekida rata i povlačenja izraelskih vojnih snaga iz Pojasa Gaze, što je Netanyahuova vlada dosad odbijala.

Istodobno, agencija UN-a (UNRWA) odgovorna za palestinska pitanja objavila je da je bila prisiljena privremeno obustaviti dostavu pomoći sjevernoj Gazi, gdje nije moguće provoditi odgovarajuće humanitarne operacije, a sve su češća i izvješća o gladi među stanovnicima tog područja. UN je prošlog mjeseca počeo upozoravati na "džepove gladi" u Gazi, s posebno ozbiljnom situacijom na sjeveru. Uvjeti su se od tada stalno pogoršavali, što je rezultiralo porastom broja ljudi koji gladuju i traže pomoć od prolazećih kamiona.

Tamara Alrifai, direktorica vanjskih odnosa Agencije UN-a za pomoć i radove (UNRWA), izjavila je da očajničko ponašanje gladnih i iscrpljenih ljudi sprečava siguran i redovan prolaz UN-ovih kamiona. Dodala je da se želi vrlo oprezno izraziti kako ne bi zvučalo kao da se za to krive ti ljudi.

– No želimo reći da njihovo zaustavljanje naših kamiona kako bi si pomogli više ne omogućuje provedbu pravih humanitarnih operacija – dodala je. Više od mjesec dana izraelske vlasti nisu odobrile UNRWA-i isporuku pomoći u sjevernu Gazu, dok su humanitarne organizacije sve više izražavale zabrinutost zbog minimalne količine dopuštene pomoći u Gazu. Agencija je također upozorila da bi mogla biti prisiljena obustaviti operacije diljem Bliskog istoka u nadolazećim tjednima zbog financijske krize, dok su izraelski političari, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, zahtijevali da UNRWA prekine operacije i da druge agencije UN-a preuzmu taj rad.

"Nema brašna, ulja ni vode. Smrt je bolja i časnija", govore mnogi Palestinci dok mnoga djeca stoje u redovima noseći plastične posude i istrošeni pribor za kuhanje kako bi uzela ono malo hrane, ako je uopće išta dostupno. U međuvremenu stanovnici sjeverne Gaze bili su prisiljeni jesti ostatke pokvarenog kukuruza, stočnu hranu neprikladnu za ljudsku prehranu, pa čak i lišće drveća kako bi utažili glad.

Optužbe za Izrael

Dvomjesečni Mahmoud Fattouh umro je od pothranjenosti u sjevernom pojasu Gaze, prema medijskim izvještajima, dok se Izrael optužuje da koristi gladovanje kao ratno oružje. Ovo dolazi nakon upozorenja humanitarne organizacije Save the Children da će se rizik od gladi povećavati sve dok izraelska vlada opstruira ulazak pomoći u Gazu, kao i pristup vodi, zdravstvenim uslugama i drugome. U proteklim tjednima Ujedinjeni narodi su upozoravali na opasnost od gladi i širenja bolesti u Pojasu Gaze.

