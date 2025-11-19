Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
TAJNI POLITIČKI RAT

Hoće li moćni i svepristuni Andrii Yermak šef ureda ukrajinskog predsjednika napokon biti smijenjen

Autor
Danijel Prerad
19.11.2025.
u 21:32

Izvor iz policije rekao je za Kyiv Independent da ne očekuju da će Yermak biti otpušten, unatoč suprotnim izvješćima. „Što će (Zelenski) bez Yermaka?“, pitali su s osmijehom.

Jedan od najmoćnijih ukrajinskih političara Andrii Yermak, sadašnji šef predsjedničkog ureda, mogao bi postati žrtva ogromnog korupcijskog skandala koji bukti u Ukrajini, i koji se veže uz bliske suradnike ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Iako se, za sada, Yermaka ne spominje u kontekstu istrage, on bi mogao biti politička žrtva. Kao osoba koja bi ga zamijenila, u krugovima ukrajinskih parlamentaraca spominje se ime Oksane Markarove, bivša veleposlanice Ukrajine u SAD-u.

Andrii Yermak učvrstio je neviđenu razinu moći unutar ukrajinske vlade – imajući utjecaj na parlament, kabinet i ključne državne institucije. Unatoč svojoj dominaciji, Yermak je ostao kontroverzna figura, često promatrana sa skepticizmom i unutar Ukrajine i u inozemstvu.

Ključne riječi
skandal politika Zelenski kroupcija Yermak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja