Jedan od najmoćnijih ukrajinskih političara Andrii Yermak, sadašnji šef predsjedničkog ureda, mogao bi postati žrtva ogromnog korupcijskog skandala koji bukti u Ukrajini, i koji se veže uz bliske suradnike ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Iako se, za sada, Yermaka ne spominje u kontekstu istrage, on bi mogao biti politička žrtva. Kao osoba koja bi ga zamijenila, u krugovima ukrajinskih parlamentaraca spominje se ime Oksane Markarove, bivša veleposlanice Ukrajine u SAD-u.



Andrii Yermak učvrstio je neviđenu razinu moći unutar ukrajinske vlade – imajući utjecaj na parlament, kabinet i ključne državne institucije. Unatoč svojoj dominaciji, Yermak je ostao kontroverzna figura, često promatrana sa skepticizmom i unutar Ukrajine i u inozemstvu.