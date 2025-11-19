Jedan od najmoćnijih ukrajinskih političara Andrii Yermak, sadašnji šef predsjedničkog ureda, mogao bi postati žrtva ogromnog korupcijskog skandala koji bukti u Ukrajini, i koji se veže uz bliske suradnike ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Iako se, za sada, Yermaka ne spominje u kontekstu istrage, on bi mogao biti politička žrtva. Kao osoba koja bi ga zamijenila, u krugovima ukrajinskih parlamentaraca spominje se ime Oksane Markarove, bivša veleposlanice Ukrajine u SAD-u.
Andrii Yermak učvrstio je neviđenu razinu moći unutar ukrajinske vlade – imajući utjecaj na parlament, kabinet i ključne državne institucije. Unatoč svojoj dominaciji, Yermak je ostao kontroverzna figura, često promatrana sa skepticizmom i unutar Ukrajine i u inozemstvu.
Hoće li moćni i svepristuni Andrii Yermak šef ureda ukrajinskog predsjednika napokon biti smijenjen
Izvor iz policije rekao je za Kyiv Independent da ne očekuju da će Yermak biti otpušten, unatoč suprotnim izvješćima. „Što će (Zelenski) bez Yermaka?“, pitali su s osmijehom.
