Hoće li dug države za lijekove veledrogerije prodati kućama za prisilnu naplatu potraživanja?

Prodaja duga države za isporučene lijekove kućama koje se bave prisilnom naplatom potraživanja zadnje je rješenje veledrogerija. Ta opcija možda jest rješenje za veledrogerije, ali zasigurno je najgori scenarij za državu pa tako i za hrvatski zdravstveni sustav.

Značilo bi to prisilnu naplatu oko tri milijarde kuna, koliko su dosegli dugovi veledrogerijama za isporučene lijekove i medicinski materijal, ili u blažoj varijanti – prisilnu naplatu barem polovice tog iznosa. Obustava isporuke, koja je posljednji put najavljena u travnju, također je i dalje jedna od mogućnosti, no konačni potez ovisit će o samim veledrogerijama.

– Svaka će veledrogerija poduzimati svoje mjere da bi osvijestila državu da preuzme odgovornost. Tko će blokirati isporuku, tko tužiti, a tko prodati dugove, mislim da je to stvar poslovne politike – komentirao je Jasminko Herceg, direktor tvrtke Medika.

Najavljeni prekid isporuke lijekova bolnicama proljetos rezultirao je tek sastankom predstavnika veledrogerija s premijerom Andrejem Plenkovićem te ministrima zdravstva Milanom Kujundžićem i ministrom financija Zdravkom Marićem. Tada se govorilo o plaćanju polovice ukupnog duga najvećim veledrogerijama, i to ponajprije najstarijih dugova.

A upravo je to jedan od apsurda u ovom utegu hrvatskog zdravstva jer pojedine bolnice za lijekove duguju novac već godinama. Kako će reći Herceg, neki su dugovi stariji od tisuću dana. No, ni nakon tog sastanka do konkretnog rješenja očito nije došlo, a prema neslužbenim informacijama, jedna od velikih veledrogerija odlučila je obustaviti isporuku lijekova. Iz te su kompanije demantirali takvu informaciju.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić, suočen s još jednim zajedničkim zahtjevom veledrogerija da se dio duga mora naplatiti, komentirao je da se rješenje traži.

– Imam puno razumijevanje za veledrogerije i tražimo način da riješimo dug, da se novac vrati – poručio je Kujundžić.

Od spomenutog sastanka na proljeće taj dug je, međutim, samo rastao. Upozorilo se i na rast bolničke potrošnje te da se ukupni dug gomila s novih 150 milijuna kuna mjesečno.

Iz Koordinacije veledrogerija Hrvatske udruge poslodavaca najavili su konferenciju za novinare s “objavom daljnjeg postupanja članova vezano uz rješavanje pitanja dugova bolnica” te o aktualnom statusu dugovanja bolnica za lijekove i medicinske proizvode.