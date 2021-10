Djeca u suzama zbog dekoracije za Noć vještica: 'Izgledalo je kao da će se popeti na zgradu'

Golema hobotnica postavljena na trgovački centar Bullring u Birminghamu uoči Noći vještica obavila je i predobro svoj posao, jer mnoga djeca zbog nje završavaju u suzama, a brojni roditelji i više su nezadovoljni zbog toga.

Oni tvrde kako krakovi hobotnice koji se protežu na krovu jednog on najvećih trgovačkih centara Europe su prestrašni za njihove djecu. Naime, krakovi hobotnice se njišu na vjetru zbog čega mnogi mališani imaju dojam da je riječ o stvarnom biću.

Majka dvojice djece Lisa Howells (34) jedna je od nezadovoljnih roditelja.

- Moja četverogodišnja kćer bila je užasnuta i počela je plakati. Kako se krakovi njišu na vjetru izgledalo joj je kao da hobotnica iznad nas i kao da će se popeti na zgradu. Moj devetogodišnji sin je bio oduševljen, ali kćer je jednostavno to mrzila - objasnila je i kazala da je njoj jasno da je to trebalo zabaviti, no da to nije tako lako reći prestravljenoj djevojčici.

Craig King (35) ispričao je kako je on želio ići tamo jer mu je to izgledalo cool, ali i da je to požalio.

- Sad bih želio da nismo otišli jer nisu nimalo bili fanovi toga i malo ih je prepalo. Osjećam se jako loše zbog toga - ustvrdio je.

Naravno ima i onih koji smatraju da roditelji pretjeruju.

- Obojeno je plavo, zeleno i crveno. Što je toliko zastrašujuće o tome? Ljudi trebaju prestati toliko paziti na svoju djecu - smatra jedan građanin.

Drugi pak smatraju da današnji roditelji jednostavno ubijaju svu zabavu u Noći vještica i poručuju im neka se priberu.

Glasnogovornik trgovačkog centra pak je pozvao građane da pripreme svoje kamere kako bi ulovili dokaz čudovišta koji se pojavljuju i tijekom dana i noći, u sklopu proslave Noći vještica.